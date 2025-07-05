Ситуація на кордоні з білоруссю кардинально інша, ніж з росією - Демченко

Ситуація на кордоні з білоруссю кардинально відмінна, ніж з росією. Жодних нестандартних дій прикордонники не фіксують, але це не означає, що загрози немає. Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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"Вкрай відмінна ситуація від кордону з росією, якихось нестандартних дій по той бік кордону ми не фіксуємо, але звісно це не має бути таким сталим значенням, що загрози з боку білорусі немає. Для нас цей напрямок, як і раніше, є загрозливим, і так буде допоки білорусь не припинить підтримувати росію у розв'язаній проти нашої держави. Якогось угрупування на території білорусі, яке було б сформоване, або несло загрозу нашій державі, немає. Водночас підрозділи розвідки стежать за тим, чи не змінюється ситуація, і власне зараз наша увага прикута до анонсованих спільних навчань", - сказав Демченко.

Нагадаємо

білорусь перенесе спільні з росією навчання від західних кордонів углиб країни "для зниження напруженості" у регіоні, ухвалено рішення про "зниження параметрів" навчань.