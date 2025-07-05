Ситуация на границе с беларусью кардинально иная, чем с россией - Демченко

Ситуация на границе с беларусью кардинально отличается от ситуации с россией. Никаких нестандартных действий пограничники не фиксируют, но это не означает, что угрозы нет. Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

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"Крайне отличная ситуация от границы с Россией, каких-либо нестандартных действий по ту сторону границы мы не фиксируем, но, конечно, это не должно быть таким постоянным значением, что угрозы со стороны Беларуси нет. Для нас это направление, как и раньше, является угрожающим, и так будет до тех пор, пока Беларусь не прекратит поддерживать Россию в развязанной против нашего государства войне. Какой-либо группировки на территории Беларуси, которая была бы сформирована или несла угрозу нашему государству, нет. В то же время подразделения разведки следят за тем, не меняется ли ситуация, и собственно сейчас наше внимание приковано к анонсированным совместным учениям", - сказал Демченко.

Напомним

Беларусь перенесет совместные с россией учения от западных границ вглубь страны "для снижения напряженности" в регионе, принято решение о "снижении параметров" учений.