Вбивство двох жінок та дівчини на онлайн-стрімі шокувало і викликало протести в Аргентині

Катування та вбивство двох молодих жінок та дівчатка-підлітка, стрім онлайн яких був у соціальних мережах для десятків глядачів, викликали шок в Аргентині та спровокували протести по всій країні, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Цими вихідними тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи справедливості для трьох жертв - двоюрідних сестер Морени Веррі та Бренди дель Кастільйо, яким по 20 років, та Лари Гутьєррес, якій було 15 років, - чиї тіла були знайдені похованими в передмісті Буенос-Айреса в середу.

Слідчі вважають, що їх було вбито п'ятьма днями раніше після сутички з наркокартелями. За словами міністра безпеки провінції Буенос-Айрес Хав'єра Алонсо, їхні тортури та вбивство транслювалися у прямому ефірі у закритій групі у соціальних мережах, де їх побачили близько 45 осіб.

Губернатор Буенос-Айреса Аксель Кісільоф заявив у понеділок, що шістьох людей взяли під варту, назвавши цю справу "наркофеміцидом". Він додав, що слідчі все ще розшукують ще шістьох підозрюваних.

Влада вважає, що жінок заманили до будинку у Флоренсіо-Варелі, приблизно за 25 кілометрів на південь від аргентинської столиці, думаючи, що вони повинні були піти на вечірку. Однак, коли вони були там, їх звинуватили у крадіжці наркотиків.

На відеозаписі їхнього вбивства чути голос, мабуть, члена банди, який говорить: "Ось що трапляється з кожним, хто краде у мене наркотики".

Алонсо не виключив, що жертви раніше стикалися з наркоторговцями, і вбивства були мотивовані "помстою", але додав, що поліція все ще намагається встановити подробиці цієї зустрічі.

Поки поліція продовжує розслідування мотивів, феміністські організації використовують ці смерті як свідчення проблем країни з ґендерним насильством. На багатьох банерах на протестах цього тижня були такі гасла, як "Досить нас вбивати" та "Жодної більше".

За даними Casa del Encuentro, громадянської організації, яка захищає права жінок, за перші вісім місяців 2025 року в Аргентині було вбито 164 жінки.

Виступаючи перед ЗМІ у середу, матері трьох жінок вимагали справедливості.

Протести через сексуальне насильство в Індії: Жінки підпалили будинок підозрюваного