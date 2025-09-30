$41.320.16
48.440.03
ukenru
08:49 • 810 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 10950 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 10604 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 11206 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 12956 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
04:27 • 16219 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
04:06 • 20162 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 55595 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 114276 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 55850 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Вбивство двох жінок та дівчини на онлайн-стрімі шокувало і викликало протести в Аргентині

Київ • УНН

 • 1038 перегляди

В Аргентині тисячі людей вийшли на протест через катування та вбивство двох 20-річних жінок та 15-річної дівчини, що транслювалося онлайн. Шістьох підозрюваних затримано, ще шістьох розшукують за "наркофеміцид".

Вбивство двох жінок та дівчини на онлайн-стрімі шокувало і викликало протести в Аргентині

Катування та вбивство двох молодих жінок та дівчатка-підлітка, стрім онлайн яких був у соціальних мережах для десятків глядачів, викликали шок в Аргентині та спровокували протести по всій країні, пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Цими вихідними тисячі людей вийшли на вулиці, вимагаючи справедливості для трьох жертв - двоюрідних сестер Морени Веррі та Бренди дель Кастільйо, яким по 20 років, та Лари Гутьєррес, якій було 15 років, - чиї тіла були знайдені похованими в передмісті Буенос-Айреса в середу.

Слідчі вважають, що їх було вбито п'ятьма днями раніше після сутички з наркокартелями. За словами міністра безпеки провінції Буенос-Айрес Хав'єра Алонсо, їхні тортури та вбивство транслювалися у прямому ефірі у закритій групі у соціальних мережах, де їх побачили близько 45 осіб.

Губернатор Буенос-Айреса Аксель Кісільоф заявив у понеділок, що шістьох людей взяли під варту, назвавши цю справу "наркофеміцидом". Він додав, що слідчі все ще розшукують ще шістьох підозрюваних.

Влада вважає, що жінок заманили до будинку у Флоренсіо-Варелі, приблизно за 25 кілометрів на південь від аргентинської столиці, думаючи, що вони повинні були піти на вечірку. Однак, коли вони були там, їх звинуватили у крадіжці наркотиків.

На відеозаписі їхнього вбивства чути голос, мабуть, члена банди, який говорить: "Ось що трапляється з кожним, хто краде у мене наркотики".

Алонсо не виключив, що жертви раніше стикалися з наркоторговцями, і вбивства були мотивовані "помстою", але додав, що поліція все ще намагається встановити подробиці цієї зустрічі.

Поки поліція продовжує розслідування мотивів, феміністські організації використовують ці смерті як свідчення проблем країни з ґендерним насильством. На багатьох банерах на протестах цього тижня були такі гасла, як "Досить нас вбивати" та "Жодної більше".

За даними Casa del Encuentro, громадянської організації, яка захищає права жінок, за перші вісім місяців 2025 року в Аргентині було вбито 164 жінки.

Виступаючи перед ЗМІ у середу, матері трьох жінок вимагали справедливості.

Протести через сексуальне насильство в Індії: Жінки підпалили будинок підозрюваного22.07.23, 02:09 • 395224 перегляди

Юлія Шрамко

Новини Світу
Буенос-Айрес
Аргентина