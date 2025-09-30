Убийство двух женщин и девушки на онлайн-стриме шокировало и вызвало протесты в Аргентине

Пытки и убийство двух молодых женщин и девочки-подростка, онлайн-трансляция которых велась в социальных сетях для десятков зрителей, вызвали шок в Аргентине и спровоцировали протесты по всей стране, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В эти выходные тысячи людей вышли на улицы, требуя справедливости для трех жертв — двоюродных сестер Морены Верри и Бренды дель Кастильо, которым по 20 лет, и Лары Гутьеррес, которой было 15 лет, — чьи тела были найдены похороненными в пригороде Буэнос-Айреса в среду.

Следователи считают, что они были убиты пятью днями ранее после столкновения с наркокартелями. По словам министра безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьера Алонсо, их пытки и убийство транслировались в прямом эфире в закрытой группе в социальных сетях, где их увидели около 45 человек.

Губернатор Буэнос-Айреса Аксель Кисильоф заявил в понедельник, что шестеро человек были взяты под стражу, назвав это дело "наркофемицидом". Он добавил, что следователи все еще разыскивают еще шестерых подозреваемых.

Власти считают, что женщин заманили в дом во Флоренсио-Вареле, примерно в 25 километрах к югу от аргентинской столицы, думая, что они должны были пойти на вечеринку. Однако, когда они были там, их обвинили в краже наркотиков.

На видеозаписи их убийства слышен голос, по-видимому, члена банды, который говорит: "Вот что случается с каждым, кто крадет у меня наркотики".

Алонсо не исключил, что жертвы ранее сталкивались с наркоторговцами, и убийства были мотивированы "местью", но добавил, что полиция все еще пытается установить подробности этой встречи.

Пока полиция продолжает расследование мотивов, феминистские организации используют эти смерти как свидетельство проблем страны с гендерным насилием. На многих баннерах на протестах на этой неделе были такие лозунги, как "Хватит нас убивать" и "Ни одной больше".

По данным Casa del Encuentro, гражданской организации, которая защищает права женщин, за первые восемь месяцев 2025 года в Аргентине было убито 164 женщины.

Выступая перед СМИ в среду, матери трех женщин требовали справедливости.

