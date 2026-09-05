Трамп може "віддати" Фолкленди Аргентині, щоб покарати Британію за Іран, аргентинський президент уже висунув вимоги

Президент Аргентини Хав'єр Мілей з новою силою заявив про претензії країни на Фолклендські острови після того, як президент США Дональд Трамп допустив перегляд американської позиції щодо спірної території. Експерт вважає, що таким чином Трамп може тиснути на Британію через її недостатню, на думку Вашингтона, підтримку у війні з Іраном, повідомляє Yle, пише УНН.

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Мілей заявив, що Фолклендські, або Мальвінські, як їх називають в Аргентині, острови належать його країні "за історією та законом". Крім того, він анонсував прискорення санкцій проти іноземних нафтових компаній, які працюють поблизу островів без дозволу Буенос-Айреса.

Поштовхом для активізації аргентинських претензій стали слова Трампа. Відповідаючи на запитання журналістів про можливий перегляд позиції США щодо Фолклендів, американський президент заявив, що "переглядає кожну позицію" і це питання – одне з багатьох.

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Мілей надав цим словам значно більшого значення, заявивши, що Вашингтон переглядає свою "історичну позицію" щодо островів.

Трамп може тиснути на Британію через Іран

Професор світової політики Гельсінського університету Тейво Тейвайнен пов'язує можливу зміну позиції Вашингтона з війною проти Ірану. За його словами, США незадоволені тим, що Британія не надала їм достатньої підтримки.

Ще у квітні Reuters повідомляв про внутрішній електронний лист Пентагону, в якому серед можливих заходів проти Лондона через розбіжності щодо Ірану згадувався перегляд американської позиції щодо британського суверенітету над Фолклендами.

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Водночас Трамп поки не заявляв, що США підтримають передачу островів Аргентині. Вашингтон традиційно визнає фактичне британське управління Фолклендами, але не займає сторону в суперечці щодо суверенітету.

Британія вже відреагувала на нові претензії. Глава британського МЗС Ед Мілібенд заявив, що позиція Лондона залишається "непохитною", а острови залишаться британськими відповідно до волі їхніх жителів.

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За оцінкою Тейвайнена, аргентинський президент використовує територіальну суперечку і у внутрішній політиці. Повернення Фолклендських островів має широку підтримку серед аргентинців різних політичних поглядів, тоді як у 2027 році Мілей планує боротися за другий президентський термін.

Довідково

Аргентина і Британія вже воювали за острови у 1982 році. Тоді аргентинські війська захопили архіпелаг, однак Британія повернула над ним контроль після війни, яка тривала понад 2 місяці.

Суперечка має й економічну складову. Поблизу Фолклендів розташоване нафтове родовище Sea Lion, запаси якого оцінюють приблизно у 1,7 млрд барелів. Компанії планують розпочати там видобуток упродовж 2 років, тоді як Мілей заявляє, що Аргентина не може цього допустити.

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