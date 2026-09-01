Трамп переглядає позицію США щодо суверенітету Фолклендів

Президент США Дональд Трамп заявив, що переглядає позицію Вашингтона щодо Фолклендських островів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

За інформацією видання, президент США Дональд Трамп заявив, що переглядає позицію Сполучених Штатів щодо Фолклендських островів, віддаленого архіпелагу в Південній Атлантиці, що знаходиться під управлінням Великої Британії.

Водночас Трамп не повідомив, чи призведе цей перегляд до зміни позиції США щодо суверенітету над архіпелагом. З 1982 року Вашингтон зазвичай не підтримував жодну зі сторін у цьому питанні.

Аргентина, очолювана союзником Трампа Хав'єром Мілеєм, також заявила про суверенітет над островами. Потенційний зсув позицій США був включений до низки варіантів, які розглядав Пентагон раніше цього року, щоб чинити тиск на союзників по НАТО, які, на його думку, не підтримали військові операції США у війні з Іраном