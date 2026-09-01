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Трамп переглядає позицію США щодо суверенітету Фолклендів

Київ • УНН

 • 1044 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Вашингтон переглядає позицію щодо Фолклендських островів. Він не уточнив, чи зміниться нейтралітет США.

Трамп переглядає позицію США щодо суверенітету Фолклендів

Президент США Дональд Трамп заявив, що переглядає позицію Вашингтона щодо Фолклендських островів. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

За інформацією видання, президент США Дональд Трамп заявив, що переглядає позицію Сполучених Штатів щодо Фолклендських островів, віддаленого архіпелагу в Південній Атлантиці, що знаходиться під управлінням Великої Британії.

Я завжди переглядаю кожну позицію. Це лише одна з багатьох

 - сказав Трамп журналістам, коли його запитали про суверенітет островів.

Водночас Трамп не повідомив, чи призведе цей перегляд до зміни позиції США щодо суверенітету над архіпелагом. З 1982 року Вашингтон зазвичай не підтримував жодну зі сторін у цьому питанні.

Аргентина, очолювана союзником Трампа Хав'єром Мілеєм, також заявила про суверенітет над островами. Потенційний зсув позицій США був включений до низки варіантів, які розглядав Пентагон раніше цього року, щоб чинити тиск на союзників по НАТО, які, на його думку, не підтримали військові операції США у війні з Іраном

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

США заявили про нейтралітет щодо Фолклендських островів на тлі суперечок Аргентини та Британії. Прем'єр Іспанії Санчес наголосив на надійності Мадрида як члена НАТО попри погрози Трампа.

Алла Кіосак

ПолітикаСвіт
Фолклендські Острови
Пентагон
Reuters
НАТО
Хав'єр Мілей
Аргентина
Дональд Трамп
Велика Британія
Іспанія
Сполучені Штати Америки
Іран