Трамп пересматривает позицию США в отношении суверенитета Фолклендских островов

Президент США Дональд Трамп заявил, что пересматривает позицию Вашингтона по Фолклендским островам. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

По информации издания, президент США Дональд Трамп заявил, что пересматривает позицию Соединенных Штатов по Фолклендским островам - отдаленному архипелагу в Южной Атлантике, находящемуся под управлением Великобритании.

Я всегда пересматриваю каждую позицию. Это лишь одна из многих - сказал Трамп журналистам, когда его спросили о суверенитете островов.

В то же время Трамп не сообщил, приведет ли этот пересмотр к изменению позиции США по вопросу суверенитета над архипелагом. С 1982 года Вашингтон обычно не поддерживал ни одну из сторон в этом вопросе.

Аргентина, которую возглавляет союзник Трампа Хавьер Милей, также заявила о суверенитете над островами. Потенциальный сдвиг позиции США был включен в ряд вариантов, которые Пентагон рассматривал ранее в этом году, чтобы оказывать давление на союзников по НАТО, которые, по его мнению, не поддержали военные операции США в войне с Ираном - говорится в сообщении.

Напомним

США заявили о нейтралитете в отношении Фолклендских островов на фоне споров между Аргентиной и Великобританией. Премьер-министр Испании Санчес подчеркнул надежность Мадрида как члена НАТО, несмотря на угрозы Трампа.