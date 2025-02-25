Папа Римський досі в критичному стані - Ватикан

Стан Папи Римського Франциска, який уже дванадцять днів перебуває у лікарні із подвійним запаленням легенів, залишається критичним. Про це повідомляє Vatican News, пише УНН.

Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними, - йдеться у повідомленні.

У Ватикані також повідомили, що увечері 25 лютого понтифіку зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії. Прогноз "залишається стриманим".

Довідково

Франциск, який народився в Буенос-Айресі під ім'ям Хорхе Маріо Бергольо, є духовним лідером католиків світу з 2013 року. Він перший папа з Америки і перший неєвропейський понтифік з VIII століття.

Нагадаємо

9 лютого Папа Римський Франциск не зміг завершити виголошення своєї недільної проповіді через проблеми з диханням.

14 лютого Папу Франциска госпіталізували до римської лікарні до римської лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де він мав пройти необхідні діагностичні обстеження та продовжити лікування бронхіту.

В суботу, 22 лютого повідомлялося, що Папа Римський Франциск перебуває у критичному стані після астматичного респіраторного кризу. Йому зробили переливання крові, однак прогноз невизначений.