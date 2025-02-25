Папа Римський досі в критичному стані - Ватикан
Київ • УНН
Папа Франциск вже 12 днів перебуває у лікарні через подвійне запалення легень, його стан критичний, але стабільний. Понтифіку зробили комп'ютерну томографію, прогноз залишається стриманим.
Стан Папи Римського Франциска, який уже дванадцять днів перебуває у лікарні із подвійним запаленням легенів, залишається критичним. Про це повідомляє Vatican News, пише УНН.
Клінічний стан Святішого Отця залишається критичним, але стабільним. Жодних гострих респіраторних епізодів не було, а параметри гемодинаміки залишаються стабільними,
У Ватикані також повідомили, що увечері 25 лютого понтифіку зробили планову комп'ютерну томографію для рентгенологічного контролю двосторонньої пневмонії. Прогноз "залишається стриманим".
Довідково
Франциск, який народився в Буенос-Айресі під ім'ям Хорхе Маріо Бергольо, є духовним лідером католиків світу з 2013 року. Він перший папа з Америки і перший неєвропейський понтифік з VIII століття.
Нагадаємо
9 лютого Папа Римський Франциск не зміг завершити виголошення своєї недільної проповіді через проблеми з диханням.
14 лютого Папу Франциска госпіталізували до римської лікарні до римської лікарні ім. Аґостіно Джемеллі, де він мав пройти необхідні діагностичні обстеження та продовжити лікування бронхіту.
В суботу, 22 лютого повідомлялося, що Папа Римський Франциск перебуває у критичному стані після астматичного респіраторного кризу. Йому зробили переливання крові, однак прогноз невизначений.