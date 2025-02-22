У Ватикані заявили, що Папа Франциск перебуває в критичному стані

Папа Франциск перебуває в критичному стані після перенесеної в суботу вранці затяжної астматичної респіраторної кризи, передає УНН із посиланням на Bloomberg.

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Понтифіку знадобилися великі потоки кисню, а також йому зробили переливання крові після того, як тести показали стани, пов'язані з анемією, повідомив Ватикан у заяві в суботу ввечері. Він не поза небезпекою.

Хоча Франциск відчував сильніший біль, ніж днем раніше, він залишається притомним і провів день у своєму кріслі, згідно із заявою. Наразі прогноз "стриманий", додали в ній.

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Заява сигналізувала про явний відступ у тижневій боротьбі 88-річного понтифіка з пневмонією. Лікарі заявили в п'ятницю, що стан Папи не становить безпосередньої загрози його життю, хоча він залишається в групі ризику, додавши, що він залишиться в лікарні щонайменше ще на тиждень.

Франциск був госпіталізований після того, що лікарі назвали дедалі складнішою проблемою зі здоров'ям. Ватикан заявив, що він страждає на пневмонію в обох легенях, і що медичний персонал змінив його режим приймання ліків для боротьби з інфекцією.

Франциск, який народився в Буенос-Айресі під ім'ям Хорхе Маріо Бергольо, є духовним лідером католиків світу з 2013 року. Він перший папа з Америки і перший неєвропейський понтифік з VIII століття.