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В Ватикане заявили, что Папа Франциск находится в критическом состоянии

В Ватикане заявили, что Папа Франциск находится в критическом состоянии

Киев  •  УНН

 • 10111 просмотра

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Состояние Папы Франциска резко ухудшилось после респираторного криза, требуется кислородная терапия и переливание крови. Понтифик находится в больнице с пневмонией обоих легких, прогноз врачей "сдержанный".

Папа Франциск находится в критическом состоянии после перенесенного в субботу утром затяжного астматического респираторного кризиса, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Понтифику потребовались большие потоки кислорода, а также ему сделали переливание крови после того, как тесты показали состояния, связанные с анемией, сообщил Ватикан в заявлении в субботу вечером. Он не вне опасности.

Хотя Франциск испытывал более сильную боль, чем днем ​​ранее, он остается в сознании и провел день в своем кресле, согласно заявлению. На данный момент прогноз "сдержанный", добавили в нем.

Всего в третий раз: Папа Франциск пропустит молитву Angelus22.02.2025, 20:15 • 12459 просмотров

Заявление сигнализировало о явном отступлении в недельной борьбе 88-летнего понтифика с пневмонией. Врачи заявили в пятницу, что состояние папы не представляет непосредственной угрозы его жизни, хотя он остается в группе риска, добавив, что он останется в больнице как минимум еще на неделю.

Франциск был госпитализирован после того, что врачи назвали все более сложной проблемой со здоровьем. Ватикан заявил, что он страдает пневмонией в обоих легких, и что медицинский персонал изменил его режим приема лекарств для борьбы с инфекцией.

Франциск, родившийся в Буэнос-Айресе под именем Хорхе Марио Бергольо, является духовным лидером католиков мира с 2013 года. Он первый папа из Америки и первый неевропейский понтифик с VIII века.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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