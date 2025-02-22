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Всего в третий раз: Папа Франциск пропустит молитву Angelus

Всего в третий раз: Папа Франциск пропустит молитву Angelus

Киев  •  УНН

 • 4451 просмотра

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Папа Римский госпитализирован с пневмонией обоих легких и останется в больнице минимум неделю. Врачи сообщают, что состояние понтифика стабильное, но требует длительного лечения.

Папа Франциск останется в больнице после того, как ему поставили диагноз пневмония, и не будет читать еженедельную молитву Angelus — всего в третий раз за почти 12 лет своего папства, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Папа "хорошо спал" в ночь на субботу в поликлинике Агостино Джемелли в Риме, сообщает пресс-служба Ватикана, после того как врач в учреждении сказал, что неясно, как долго он будет получать лечение.

Франциску не грозит "немедленная смерть", — сообщил журналистам в пятницу хирург Серджио Альфьери, который ранее оперировал папу.

"Папа вне опасности? Нет. Обе двери открыты. Он рискует умереть немедленно? Нет. Терапии нужно время, чтобы подействовать", — сказал Альфьери.

Франциск "положительно" реагирует на лечение пневмонии, заявил Ватикан в четверг. Ожидается, что понтифик останется в больнице "по крайней мере всю следующую неделю", — сказал Альфьери.

В ответ на вопрос CNN Луиджи Карбоне, ведущий врач ватиканского управления здравоохранения и гигиены, сказал, что папа не потерял аппетит и что он регулярно ест. Альфьери добавил, что он остается в хорошем расположении духа и по-прежнему сохраняет чувство юмора.

После того, как острая часть инфекции будет вылечена в больнице, объяснил Альфьери, Франциска в конечном итоге можно будет лечить в его резиденции в Casa Santa Marta.

Добавим

Франциск, принявший Евхаристию, "посвятил себя работе" после "небольшого" улучшения его состояния, заявил Ватикан в четверг. Папа получил кислород для поддержки дыхания, сказал пресс-секретарь, добавив, что его сердце держится хорошо, и у него нет лихорадки.

Понтифика госпитализировали в клинику в итальянской столице 14 февраля, и первоначально он прошел тесты на инфекцию дыхательных путей. Впоследствии у него была диагностирована пневмония в обоих легких после более позднего КТ.

Франциск, который родом из Аргентины, уязвим к респираторным инфекциям. В молодости он перенес тяжелую пневмонию, которая привела к удалению части одного легкого.

В 2021 году врачи также хирургическим путем удалили часть его толстой кишки в связи с дивертикулитом, который может вызвать воспаление или инфекцию толстой кишки. Он был госпитализирован с бронхитом в 2023 году, а в последние месяцы дважды падал, в результате чего у него был ушиб подбородка и повреждена рука, которая была наложена на повязку.

Папа Франциск может покинуть пост из-за тяжелой болезни: что происходит в Ватикане18.02.2025, 23:18 • 37315 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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