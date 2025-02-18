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Папа Франциск может покинуть пост из-за тяжелой болезни: что происходит в Ватикане

Киев  •  УНН

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Состояние здоровья 88-летнего Папы Франциска ухудшается из-за двусторонней пневмонии. Понтифик ускоряет реорганизацию церковного управления и готовится к возможной передаче власти.

Папа Франциск может завершить свой понтификат на фоне двусторонней пневмонии. Об этом сообщает Vatican News, передает УНН.

Детали

Здоровье Папы Франциска стремительно ухудшается, заставляя его ускорить решение ключевых вопросов перед возможной сменой руководства в Ватикане. Последние месяцы стали испытанием для 88-летнего понтифика, который после госпитализации с тяжелым бронхитом сталкивается с новыми осложнениями, в частности двусторонней пневмонией. Несмотря на лечение, его состояние остается нестабильным, а врачи внимательно следят за течением болезни.

Понтифик в последнее время был вынужден отменить ряд публичных мероприятий, что подпитало слухи о его серьезных опасениях относительно собственного будущего. Учитывая возможное ухудшение ситуации, он активно занимается реорганизацией церковного управления, чтобы обеспечить преемственность своей политики. Одним из таких шагов стало продление полномочий кардинала Джованни Баттиста Ре, что гарантирует влияние Франциска на подготовку будущего конклава.

Понтификат Франциска отличается реформами, направленными на открытость и модернизацию Католической церкви. Его инициативы по расширению прав женщин в церковной иерархии, поддержка ЛГБТ+ сообщества и стремление искоренить насилие со стороны священнослужителей вызвали неоднозначную реакцию как со стороны либералов, так и среди консервативного крыла Церкви.

Напомним

Папу Франциска госпитализировали из-за обострения бронхита и проблем с дыханием. Врачи оценивают его состояние как сложное, требующее длительного пребывания в больнице Джемелли в Риме.

Понтифик остается "под контролем больницы", его состояние здоровья врачи оценивают как сложное17.02.25, 16:04 • 23847 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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papa-frantsiskПапа Франциск

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