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05:23 • 11188 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122099 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182385 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146822 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138430 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117143 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107844 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Папа Франциск може залишити посаду через важку хворобу: що відбувається у Ватикані

Київ • УНН

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Стан здоров'я 88-річного Папи Франциска погіршується через двосторонню пневмонію. Понтифік прискорює реорганізацію церковного управління та готується до можливої передачі влади.

Папа Франциск може завершити свій понтифікат на тлі двосторонньої пневмонії. Про це повідомляє Vatican News, передає УНН.

Деталі

Здоров’я Папи Франциска стрімко погіршується, змушуючи його прискорити вирішення ключових питань перед можливою зміною керівництва у Ватикані. Останні місяці стали випробуванням для 88-річного понтифіка, який після госпіталізації з тяжким бронхітом стикається з новими ускладненнями, зокрема двосторонньою пневмонією. Попри лікування, його стан залишається нестабільним, а лікарі уважно стежать за перебігом хвороби.

Понтифік останнім часом був змушений скасувати низку публічних заходів, що підживило чутки про його серйозні побоювання щодо власного майбутнього. З огляду на можливе погіршення ситуації він активно займається реорганізацією церковного управління, аби забезпечити спадкоємність своєї політики. Одним із таких кроків стало продовження повноважень кардинала Джованні Баттіста Ре, що гарантує вплив Франциска на підготовку майбутнього конклаву.

Понтифікат Франциска вирізняється реформами, спрямованими на відкритість і модернізацію Католицької церкви. Його ініціативи щодо розширення прав жінок у церковній ієрархії, підтримка ЛГБТ+ спільноти та прагнення викорінити насильство з боку священнослужителів викликали неоднозначну реакцію як з боку лібералів, так і серед консервативного крила Церкви.

Нагадаємо

Папу Франциска госпіталізували через загострення бронхіту та проблеми з диханням. Лікарі оцінюють його стан як складний, що вимагає тривалого перебування в лікарні Джемеллі в Римі.

Понтифік залишається "під контролем лікарні", його стан здоров'я лікарі оцінюють як складний17.02.25, 16:04 • 24888 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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papa-frantsyskПапа Франциск

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