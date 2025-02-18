Папа Франциск може залишити посаду через важку хворобу: що відбувається у Ватикані

Папа Франциск може завершити свій понтифікат на тлі двосторонньої пневмонії. Про це повідомляє Vatican News, передає УНН.

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Здоров’я Папи Франциска стрімко погіршується, змушуючи його прискорити вирішення ключових питань перед можливою зміною керівництва у Ватикані. Останні місяці стали випробуванням для 88-річного понтифіка, який після госпіталізації з тяжким бронхітом стикається з новими ускладненнями, зокрема двосторонньою пневмонією. Попри лікування, його стан залишається нестабільним, а лікарі уважно стежать за перебігом хвороби.

Понтифік останнім часом був змушений скасувати низку публічних заходів, що підживило чутки про його серйозні побоювання щодо власного майбутнього. З огляду на можливе погіршення ситуації він активно займається реорганізацією церковного управління, аби забезпечити спадкоємність своєї політики. Одним із таких кроків стало продовження повноважень кардинала Джованні Баттіста Ре, що гарантує вплив Франциска на підготовку майбутнього конклаву.

Понтифікат Франциска вирізняється реформами, спрямованими на відкритість і модернізацію Католицької церкви. Його ініціативи щодо розширення прав жінок у церковній ієрархії, підтримка ЛГБТ+ спільноти та прагнення викорінити насильство з боку священнослужителів викликали неоднозначну реакцію як з боку лібералів, так і серед консервативного крила Церкви.

Нагадаємо

Папу Франциска госпіталізували через загострення бронхіту та проблеми з диханням. Лікарі оцінюють його стан як складний, що вимагає тривалого перебування в лікарні Джемеллі в Римі.

Понтифік залишається "під контролем лікарні", його стан здоров'я лікарі оцінюють як складний