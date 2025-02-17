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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122115 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182392 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146828 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138435 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117145 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107848 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Понтифік залишається "під контролем лікарні", його стан здоров'я лікарі оцінюють як складний

Київ • УНН

 • 24888 перегляди

88-річного Папу Франциска госпіталізували через загострення бронхіту та проблеми з диханням. Лікарі оцінюють його стан як складний, що вимагає тривалого перебування в лікарні Джемеллі в Римі.

Перебування у лікарні понтифіка продовжено. Всі тести, проведені до цього часу, вказують на складну клінічну картину, яка вимагатиме адекватної госпіталізації.

Передає УНН із посиланням на AFP.

Деталі

Клінічна картина Папи Франциска, госпіталізованого з минулої п’ятниці, 14 лютого,  до лікарні Джемеллі в Римі через загострення бронхіту та інфекції дихальних шляхів, є "складною" і "вимагатиме відповідного перебування в лікарні". Речник Ватикану Маттео Бруні сказав журналістам, коли в понеділок була опублікована нова інформація про стан здоров'я Папи. Як зазначається, незважаючи на хворобу, Франциск перебуває в "доброму гуморі".

Довідково

Хорхе Маріо Берґольйо 88 років. 

Перед госпіталізацією, після своїх звичайних п'ятничних ранкових зустрічей, Франциск зізнався, що йому важко дихати, і кілька разів просив помічників читати його промови вголос від його імені.

На щотижневій загальній аудієнції минулої середи він сказав, що "ще не може" читати свої промови, додавши при цьому з посмішкою: "Сподіваюся, що наступного разу зможу".

Джерело в оточенні Папи в понеділок повідомило, що Франциск був госпіталізований після "дуже напружених" двох тижнів, протягом яких "він був ослаблений".

Папа Римський залишиться в лікарні і пропустить недільну молитву через стан здоров'я16.02.25, 05:11 • 34122 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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papa-frantsyskПапа Франциск

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