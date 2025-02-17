Понтифік залишається "під контролем лікарні", його стан здоров'я лікарі оцінюють як складний

Перебування у лікарні понтифіка продовжено. Всі тести, проведені до цього часу, вказують на складну клінічну картину, яка вимагатиме адекватної госпіталізації.

Передає УНН із посиланням на AFP.

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Клінічна картина Папи Франциска, госпіталізованого з минулої п’ятниці, 14 лютого, до лікарні Джемеллі в Римі через загострення бронхіту та інфекції дихальних шляхів, є "складною" і "вимагатиме відповідного перебування в лікарні". Речник Ватикану Маттео Бруні сказав журналістам, коли в понеділок була опублікована нова інформація про стан здоров'я Папи. Як зазначається, незважаючи на хворобу, Франциск перебуває в "доброму гуморі".

Довідково

Хорхе Маріо Берґольйо 88 років.

Перед госпіталізацією, після своїх звичайних п'ятничних ранкових зустрічей, Франциск зізнався, що йому важко дихати, і кілька разів просив помічників читати його промови вголос від його імені.

На щотижневій загальній аудієнції минулої середи він сказав, що "ще не може" читати свої промови, додавши при цьому з посмішкою: "Сподіваюся, що наступного разу зможу".

Джерело в оточенні Папи в понеділок повідомило, що Франциск був госпіталізований після "дуже напружених" двох тижнів, протягом яких "він був ослаблений".

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