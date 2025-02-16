Папа Римський залишиться в лікарні і пропустить недільну молитву через стан здоров'я

Папа Римський Франциск пропустить свій звичайний публічний виступ і щотижневу молитву з паломниками в неділю. Лікарі прописали абсолютний спокій 88-річному понтифіку, який лікується від інфекції дихальних шляхів. Про це інформує Sky News, передає УНН.

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Зазначається, що Папа Римський Франциск потрапив до римської лікарні Джемеллі, яка має спеціальні апартаменти для пап. Там лікувався покійний Іван Павло II під час свого папства.

Щоб полегшити його одужання, медичний персонал прописав йому повний спокій - йдеться у дописі Ватикану.

У суботу, 16 лютого, аналізи понтифіка показали деякі ознаки поліпшення, а невелика лихоманка минула. Франциск причастився, молився, читав і відпочивав.

"Папа Франциск був поінформований про численні отримані послання, що виражають близькість і прихильність, і висловлює свою подяку, водночас просячи нас молитися за нього", - додали у Ватикані.

Нагадаємо

88-річний понтифік лікується від бронхіту вже понад тиждень, і в п'ятницю вранці його доправили в римську лікарню Gemelli для лікування.

Папа Римський не зміг завершити недільну проповідь через проблеми з диханням