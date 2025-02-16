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05:23 • 11388 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122132 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182401 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146834 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138438 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117146 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107849 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102980 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141573 перегляди

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Папа Римський залишиться в лікарні і пропустить недільну молитву через стан здоров'я

Папа Римський залишиться в лікарні і пропустить недільну молитву через стан здоров'я

Київ • УНН

 • 34122 перегляди

88-річний понтифік перебуває в римській лікарні Джемеллі через інфекцію дихальних шляхів. Лікарі прописали йому абсолютний спокій, хоча стан здоров'я показує ознаки поліпшення.

Папа Римський Франциск пропустить свій звичайний публічний виступ і щотижневу молитву з паломниками в неділю. Лікарі прописали абсолютний спокій 88-річному понтифіку, який лікується від інфекції дихальних шляхів. Про це інформує Sky News, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що Папа Римський Франциск потрапив до римської лікарні Джемеллі, яка має спеціальні апартаменти для пап. Там лікувався покійний Іван Павло II під час свого папства.

Щоб полегшити його одужання, медичний персонал прописав йому повний спокій

-  йдеться у дописі Ватикану.

У суботу, 16 лютого, аналізи понтифіка показали деякі ознаки поліпшення, а невелика лихоманка минула. Франциск причастився, молився, читав і відпочивав.

"Папа Франциск був поінформований про численні отримані послання, що виражають близькість і прихильність, і висловлює свою подяку, водночас просячи нас молитися за нього", - додали у Ватикані.

Нагадаємо

88-річний понтифік лікується від бронхіту вже понад тиждень, і в п'ятницю вранці його доправили в римську лікарню Gemelli для лікування. 

Папа Римський не зміг завершити недільну проповідь через проблеми з диханням09.02.25, 14:38 • 32884 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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