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05:23 • 25062 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124994 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184113 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148443 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139703 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117780 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108263 перегляди

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15 березня, 10:46 • 103023 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Стан здоров'я Папи Франциска: лікарі кажуть про "оптимізм" через нову терапію

Київ • УНН

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88-річний Папа Франциск провів спокійну ніч у римській лікарні Gemelli, де лікується від бронхіту. Температура понтифіка знизилась, а нова терапія дає підстави для оптимізму.

Папа Римський Франциск, у якого діагностували респіраторну інфекцію, провів спокійну ніч у лікарні, повідомило в суботу італійське інформаційне агентство ANSA, передає УНН

88-річний понтифік лікується від бронхіту вже понад тиждень, і в п'ятницю вранці його доправили в римську лікарню Gemelli для лікування. За словами джерел ANSA у Ватикані, ніч Папа провів спокійно, і температура спала.

"Є оптимізм з приводу нової терапії, яка почалася вчора", - йдеться у повідомленні. 

Доповнення 

Увечері в п'ятницю Ватикан повідомив, що Франциск пройшов діагностику, яка показала наявність інфекції дихальних шляхів. У суботу офіційні представники Ватикану ще не дали офіційної інформації.

Франциск, який є понтифіком з 2013 року, за останні два роки кілька разів хворів на грип і мав інші проблеми зі здоров'ям. У молодості у нього розвинувся плеврит, і йому видалили частину однієї з легень.  Френсіс страждає від проблем із диханням із середини грудня.

9 лютого Папа Римський Франциск не зміг завершити виголошення своєї недільної проповіді через проблеми з диханням.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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