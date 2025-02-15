Стан здоров'я Папи Франциска: лікарі кажуть про "оптимізм" через нову терапію
Київ • УНН
88-річний Папа Франциск провів спокійну ніч у римській лікарні Gemelli, де лікується від бронхіту. Температура понтифіка знизилась, а нова терапія дає підстави для оптимізму.
Папа Римський Франциск, у якого діагностували респіраторну інфекцію, провів спокійну ніч у лікарні, повідомило в суботу італійське інформаційне агентство ANSA, передає УНН.
88-річний понтифік лікується від бронхіту вже понад тиждень, і в п'ятницю вранці його доправили в римську лікарню Gemelli для лікування. За словами джерел ANSA у Ватикані, ніч Папа провів спокійно, і температура спала.
"Є оптимізм з приводу нової терапії, яка почалася вчора", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Увечері в п'ятницю Ватикан повідомив, що Франциск пройшов діагностику, яка показала наявність інфекції дихальних шляхів. У суботу офіційні представники Ватикану ще не дали офіційної інформації.
Франциск, який є понтифіком з 2013 року, за останні два роки кілька разів хворів на грип і мав інші проблеми зі здоров'ям. У молодості у нього розвинувся плеврит, і йому видалили частину однієї з легень. Френсіс страждає від проблем із диханням із середини грудня.
9 лютого Папа Римський Франциск не зміг завершити виголошення своєї недільної проповіді через проблеми з диханням.