Состояние здоровья Папы Франциска: врачи говорят об "оптимизме" из-за новой терапии

Папа Римский Франциск, у которого диагностировали респираторную инфекцию, провел спокойную ночь в больнице, сообщило в субботу итальянское информационное агентство ANSA, передает УНН.

88-летний понтифик лечится от бронхита уже более недели, и в пятницу утром его доставили в римскую больницу Gemelli для лечения. По словам источников ANSA в Ватикане, ночь Папа провел спокойно, и температура спала.

«Есть оптимизм по поводу новой терапии, которая началась вчера», - говорится в сообщении.

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Вечером в пятницу Ватикан сообщил, что Франциск прошел диагностику, которая показала наличие инфекции дыхательных путей. В субботу официальные представители Ватикана еще не дали официальной информации.

Франциск, который является понтификом с 2013 года, за последние два года несколько раз болел гриппом и имел другие проблемы со здоровьем. В молодости у него развился плеврит, и ему удалили часть одного из легких. Фрэнсис страдает от проблем с дыханием с середины декабря.

9 февраля Папа Римский Франциск не смог завершить произнесение своей воскресной проповеди из-за проблем с дыханием.