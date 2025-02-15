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Состояние здоровья Папы Франциска: врачи говорят об "оптимизме" из-за новой терапии

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88-летний Папа Франциск провел спокойную ночь в римской больнице Gemelli, где лечится от бронхита. Температура понтифика снизилась, а новая терапия дает основания для оптимизма.

Папа Римский Франциск, у которого диагностировали респираторную инфекцию, провел спокойную ночь в больнице, сообщило в субботу итальянское информационное агентство ANSA, передает УНН

88-летний понтифик лечится от бронхита уже более недели, и в пятницу утром его доставили в римскую больницу Gemelli для лечения. По словам источников ANSA в Ватикане, ночь Папа провел спокойно, и температура спала.

«Есть оптимизм по поводу новой терапии, которая началась вчера», - говорится в сообщении. 

Дополнение 

Вечером в пятницу Ватикан сообщил, что Франциск прошел диагностику, которая показала наличие инфекции дыхательных путей. В субботу официальные представители Ватикана еще не дали официальной информации.

Франциск, который является понтификом с 2013 года, за последние два года несколько раз болел гриппом и имел другие проблемы со здоровьем. В молодости у него развился плеврит, и ему удалили часть одного из легких.  Фрэнсис страдает от проблем с дыханием с середины декабря.

9 февраля Папа Римский Франциск не смог завершить произнесение своей воскресной проповеди из-за проблем с дыханием.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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