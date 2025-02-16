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Папа Римский останется в больнице и пропустит воскресную молитву из-за состояния здоровья

Киев  •  УНН

 • 7111 просмотра

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88-летний понтифик находится в римской больнице Джемелли из-за инфекции дыхательных путей. Врачи прописали ему абсолютный покой, хотя состояние здоровья показывает признаки улучшения.

Папа Римский Франциск пропустит свое обычное публичное выступление и еженедельную молитву с паломниками в воскресенье. Врачи прописали абсолютный покой 88-летнему понтифику, который лечится от инфекции дыхательных путей. Об этом информирует Sky News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Папа Римский Франциск попал в римскую больницу Джемелли, которая имеет специальные апартаменты для пап. Там лечился покойный Иоанн Павел II во время своего папства.

Чтобы облегчить его выздоровление, медицинский персонал прописал ему полный покой

-  говорится в заметке Ватикана.

В субботу, 16 февраля, анализы понтифика показали некоторые признаки улучшения, а небольшая лихорадка прошла. Франциск причастился, молился, читал и отдыхал.

"Папа Франциск был проинформирован о многочисленных полученных посланиях, выражающих близость и приверженность, и выражает свою благодарность, одновременно прося нас молиться за него", - добавили в Ватикане.

Напомним

88-летний понтифик лечится от бронхита уже более недели, и в пятницу утром его доставили в римскую больницу Gemelli для лечения. 

Папа Римский не смог завершить воскресную проповедь из-за проблем с дыханием09.02.25, 14:38 • 32166 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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