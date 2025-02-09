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Папа Римский не смог завершить воскресную проповедь из-за проблем с дыханием

Киев  •  УНН

 • 4350 просмотра

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Во время воскресной мессы на площади Святого Петра Папа Франциск не смог завершить проповедь из-за затруднения дыхания. Понтифик передал текст помощнику и призвал военных защищать жизнь, а не культивировать дух войны.

Папа Римский Франциск, который лечится от тяжелого бронхита, не смог завершить произнесение своей воскресной проповеди из-за проблем с дыханием. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.

Детали

Во время специальной мессы по случаю юбилея вооруженных сил, полиции и сил безопасности на площади Святого Петра понтифик прочитал начало проповеди, а затем передал текст церемониймейстеру. 

Сейчас я извиняюсь и прошу помощника продолжить читать, потому что мне трудно дышать,

- сказал Папа.

Перед этим понтифик призвал военных и силовиков "не терять из виду цель их службы" -  "спасать жизни",  и "всегда защищать жизнь".

Будьте бдительны против соблазна культивировать дух войны; будьте бдительны, чтобы не соблазниться мифом силы и грохотом оружия; будьте бдительны, чтобы не заразиться ядом пропаганды ненависти,

- отметил Папа.

Обращаясь к паломникам, которые представляли силовиков из более чем 100 стран мира, он подчеркнул, что целью военной службы "является законная самооборона, а не доминирование над другими народами".

Он также призвал молиться за мир в странах, страдающих из-за войн, в том числе и в "страдающей Украине".

Напомним

В январе Папа Франциск призвал христиан ввести единую дату празднования Пасхи накануне 1700-летия Никейского собора. В 2025 году понтифик хочет объединить христиан вокруг общей даты праздника.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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