Папа Римський закликав до єдиної дати Великодня для всіх християн

Папа Римський Франциск закликав християн запровадити єдину дату святкування Великодня. Про це повідомляє Vatican News із посиланням на проповідь Папи Римського, передає УНН.

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Під час своєї промови понтифік підкреслив, що 2025 року виповнюється 1700 років з Нікейського собору – першого з великих Вселенських соборів, коли прийняли Нікейський символ віри в єдиносущого Бога-Сина.

Річниця його проголошення, за словами Папи Римського, має стати нагодою для всіх християн, "які читають той самий Символ віри і вірять в того самого Бога".

Відкриймо заново спільне коріння віри. Збережімо єдність - закликав понтифік.

Папа звернувся до християн із закликом працювати разом та зробити рішучий крок вперед до єдності навколо спільної дати Великодня. Водночас він зазначив, що цього року Великдень припадає на ту саму дату як для Юліанського, так і для Григоріанського календарів.

Нагадаємо

Глава Католицької церкви висловив серйозне занепокоєння щодо заяв Трампа про масштабну депортацію нелегальних мігрантів. Понтифік назвав можливі депортації гуманітарною катастрофою під час інтерв'ю італійським журналістам.

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