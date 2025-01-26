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Папа Римский призвал к единой дате Пасхи для всех христиан

Папа Римский призвал к единой дате Пасхи для всех христиан

Киев  •  УНН

 • 10441 просмотра

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Папа Франциск призвал христиан ввести единую дату празднования Пасхи накануне 1700-летия Никейского собора. В 2025 году понтифик хочет объединить христиан вокруг общей даты праздника.

Папа Римский Франциск призвал христиан ввести единую дату празднования Пасхи. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на проповедь Папы Римского, передает УНН.

Детали

Во время своей речи понтифик подчеркнул, что в 2025 году исполняется 1700 лет с Никейского собора - первого из великих Вселенских соборов, когда приняли Никейский символ веры в единосущного Бога-Сына.

Годовщина его провозглашения, по словам Папы Римского, должна стать поводом для всех христиан, "которые читают тот же Символ веры и верят в того же Бога".

Откроем заново общие корни веры. Сохраним единство

- призвал понтифик.

Папа обратился к христианам с призывом работать вместе и сделать решительный шаг вперед к единству вокруг общей даты Пасхи. В то же время он отметил, что в этом году Пасха приходится на одну и ту же дату как для Юлианского, так и для Григорианского календарей.

Напомним

Глава Католической церкви выразил серьезное беспокойство относительно заявлений Трампа о масштабной депортации нелегальных мигрантов. Понтифик назвал возможные депортации гуманитарной катастрофой во время интервью итальянским журналистам.

Папа Франциск: желаю, чтобы в 2025 году был положен конец войне в Украине09.01.25, 13:58 • 24967 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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