Папа Римский призвал к единой дате Пасхи для всех христиан
Киев • УНН
Папа Франциск призвал христиан ввести единую дату празднования Пасхи накануне 1700-летия Никейского собора. В 2025 году понтифик хочет объединить христиан вокруг общей даты праздника.
Папа Римский Франциск призвал христиан ввести единую дату празднования Пасхи. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на проповедь Папы Римского, передает УНН.
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Во время своей речи понтифик подчеркнул, что в 2025 году исполняется 1700 лет с Никейского собора - первого из великих Вселенских соборов, когда приняли Никейский символ веры в единосущного Бога-Сына.
Годовщина его провозглашения, по словам Папы Римского, должна стать поводом для всех христиан, "которые читают тот же Символ веры и верят в того же Бога".
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Папа обратился к христианам с призывом работать вместе и сделать решительный шаг вперед к единству вокруг общей даты Пасхи. В то же время он отметил, что в этом году Пасха приходится на одну и ту же дату как для Юлианского, так и для Григорианского календарей.
Напомним
Глава Католической церкви выразил серьезное беспокойство относительно заявлений Трампа о масштабной депортации нелегальных мигрантов. Понтифик назвал возможные депортации гуманитарной катастрофой во время интервью итальянским журналистам.
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