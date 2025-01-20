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Папа Франциск застеріг Трампа щодо планів масової депортації мігрантів

Київ • УНН

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Глава Католицької церкви висловив серйозне занепокоєння щодо заяв Трампа про масштабну депортацію нелегальних мігрантів. Понтифік назвав можливі депортації гуманітарною катастрофою під час інтерв'ю італійським журналістам.

Глава Католицької церкви Папа Франциск висловив занепокоєння через заяви Дональда Трампа щодо масштабної депортації нелегальних мігрантів. Про це повідомляє AFP, передає УНН.

Деталі

У своєму інтерв’ю з італійськими журналістами він попередив про серйозні наслідки таких дій, назвавши можливі депортації гуманітарною катастрофою. 

Понтифік не вперше висловлює критику щодо імміграційної політики Трампа. У попередні роки вони мали нагоду обговорювати ці питання під час особистої зустрічі у Ватикані. 

Дональд Трамп, який має скласти присягу як президент США 20 січня, оголосив про намір провести наймасштабнішу в історії країни кампанію з депортації.

Папа Франциск неодноразово наголошував на важливості співчуття та підтримки мігрантів, закликаючи світових лідерів шукати гуманні шляхи вирішення міграційної кризи. 

Адміністрація Трампа готує масштабну депортацію нелегалів у Чикаго - WSJ18.01.25, 04:24 • 41525 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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