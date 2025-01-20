Папа Франциск предостерег Трампа относительно планов массовой депортации мигрантов
Киев • УНН
Глава Католической церкви выразил серьезное беспокойство относительно заявлений Трампа о масштабной депортации нелегальных мигрантов. Понтифик назвал возможные депортации гуманитарной катастрофой во время интервью итальянским журналистам.
Глава Католической церкви Папа Франциск выразил обеспокоенность из-за заявлений Дональда Трампа о масштабной депортации нелегальных мигрантов. Об этом сообщает AFP, передает УНН.
Детали
В своем интервью с итальянскими журналистами он предупредил о серьезных последствиях таких действий, назвав возможные депортации гуманитарной катастрофой.
Понтифик не впервые высказывает критику в отношении иммиграционной политики Трампа. В предыдущие годы они имели возможность обсуждать эти вопросы во время личной встречи в Ватикане.
Дональд Трамп, который должен принести присягу в качестве президента США 20 января, объявил о намерении провести самую масштабную в истории страны кампанию по депортации.
Папа Франциск неоднократно подчеркивал важность сочувствия и поддержки мигрантов, призывая мировых лидеров искать гуманные пути решения миграционного кризиса.
Администрация Трампа готовит масштабную депортацию нелегалов в Чикаго - WSJ18.01.25, 04:24 • 39659 просмотров