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Папа Франциск предостерег Трампа относительно планов массовой депортации мигрантов

Папа Франциск предостерег Трампа относительно планов массовой депортации мигрантов

Киев  •  УНН

 • 7757 просмотра

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Глава Католической церкви выразил серьезное беспокойство относительно заявлений Трампа о масштабной депортации нелегальных мигрантов. Понтифик назвал возможные депортации гуманитарной катастрофой во время интервью итальянским журналистам.

Глава Католической церкви Папа Франциск выразил обеспокоенность из-за заявлений Дональда Трампа о масштабной депортации нелегальных мигрантов. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

В своем интервью с итальянскими журналистами он предупредил о серьезных последствиях таких действий, назвав возможные депортации гуманитарной катастрофой. 

Понтифик не впервые высказывает критику в отношении иммиграционной политики Трампа. В предыдущие годы они имели возможность обсуждать эти вопросы во время личной встречи в Ватикане. 

Дональд Трамп, который должен принести присягу в качестве президента США 20 января, объявил о намерении провести самую масштабную в истории страны кампанию по депортации.

Папа Франциск неоднократно подчеркивал важность сочувствия и поддержки мигрантов, призывая мировых лидеров искать гуманные пути решения миграционного кризиса. 

Администрация Трампа готовит масштабную депортацию нелегалов в Чикаго - WSJ18.01.25, 04:24 • 39659 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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