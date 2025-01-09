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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Папа Франциск: желаю, чтобы в 2025 году был положен конец войне в Украине

Папа Франциск: желаю, чтобы в 2025 году был положен конец войне в Украине

Киев  •  УНН

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Папа Франциск выразил надежду на завершение войны в Украине в 2025 году. Понтифик призвал международное сообщество работать над созданием условий для справедливого и длительного мира.

Папа Римский Франциск на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле, выразил пожелание, чтобы в 2025 году был положен конец войне в Украине, пишет УНН со ссылкой на Vatican News.

Детали

«Моим пожеланием на этот 2025 год является, - отметил Папа, - чтобы все международное сообщество прежде всего работало над тем, чтобы положить конец войне, которая уже почти три года умывает кровью мученическую Украину и унесла огромное количество жертв, среди которых много мирных жителей. На горизонте появились некоторые обнадеживающие признаки, но нужно еще много работать, чтобы создать условия для справедливого и прочного мира и заживить раны, нанесенные агрессией».

Папа Римский может неожиданно посетить Украину: приглашение он принял, но дата неизвестна26.12.24, 21:40 • 21362 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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