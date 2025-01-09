Папа Франциск: бажаю, щоб у 2025 році було покладено край війні в Україні

Папа Римський Франциск на зустрічі із представниками дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, висловив побажання, щоб у 2025 році було покладено край війні в Україні, пише УНН з посиланням на Vatican News.

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"Моїм побажанням на цей 2025 рік є, – зазначив Папа, – щоб уся міжнародна спільнота передусім працювала над тим, щоб покласти край війні, яка вже майже три роки вмиває кров'ю мученицьку Україну та забрала величезну кількість жертв, серед яких багато мирних жителів. На горизонті з'явилися деякі обнадійливі ознаки, але потрібно ще багато працювати, щоб створити умови для справедливого і тривалого миру і загоїти рани, завдані агресією".

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