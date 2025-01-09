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Папа Франциск: бажаю, щоб у 2025 році було покладено край війні в Україні

Папа Франциск: бажаю, щоб у 2025 році було покладено край війні в Україні

Київ • УНН

 • 25627 перегляди

Папа Франциск висловив сподівання на завершення війни в Україні у 2025 році. Понтифік закликав міжнародну спільноту працювати над створенням умов для справедливого і тривалого миру.

Папа Римський Франциск на зустрічі із представниками дипломатичного корпусу, акредитованого при Святому Престолі, висловив побажання, щоб у 2025 році було покладено край війні в Україні, пише УНН з посиланням на Vatican News.

Деталі

"Моїм побажанням на цей 2025 рік є, – зазначив Папа, – щоб уся міжнародна спільнота передусім працювала над тим, щоб покласти край війні, яка вже майже три роки вмиває кров'ю мученицьку Україну та забрала величезну кількість жертв, серед яких багато мирних жителів. На горизонті з'явилися деякі обнадійливі ознаки, але потрібно ще багато працювати, щоб створити умови для справедливого і тривалого миру і загоїти рани, завдані агресією".

Папа Римський може несподівано відвідати Україну: запрошення він прийняв, але дата невідома26.12.24, 21:40 • 22223 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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