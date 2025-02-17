Понтифик остается "под контролем больницы", его состояние здоровья врачи оценивают как сложное

Пребывание в больнице понтифика продолжено. Все тесты, проведенные до этого времени, указывают на сложную клиническую картину, которая потребует адекватной госпитализации.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Клиническая картина Папы Франциска, госпитализированного с прошлой пятницы, 14 февраля, в больницу Джемелли в Риме из-за обострения бронхита и инфекции дыхательных путей, является "сложной" и "потребует соответствующего пребывания в больнице". Представитель Ватикана Маттео Бруни сказал журналистам, когда в понедельник была опубликована новая информация о состоянии здоровья Папы. Как отмечается, несмотря на болезнь, Франциск находится в "хорошем настроении".

Справочно

Хорхе Марио Бергольо 88 лет.

Перед госпитализацией, после своих обычных пятничных утренних встреч, Франциск признался, что ему трудно дышать, и несколько раз просил помощников читать его речи вслух от его имени.

На еженедельной общей аудиенции в прошлую среду он сказал, что "еще не может" читать свои речи, добавив при этом с улыбкой: "Надеюсь, что в следующий раз смогу".

Источник в окружении Папы в понедельник сообщил, что Франциск был госпитализирован после "очень напряженных" двух недель, в течение которых "он был ослаблен".

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