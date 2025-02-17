Понтифик остается "под контролем больницы", его состояние здоровья врачи оценивают как сложное

ukenru
Эксклюзив
Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
13:43 • 16082 просмотра

Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине

Эксклюзив
Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА
10:05 • 66378 просмотра

Иностранные компании обеспокоены: ограничение наценки до 8% заставит их закрыть представительства в Украине - ЕБА

Эксклюзив
Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля
17 февраля, 07:05 • 108604 просмотра

Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 128940 просмотра

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 187675 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 167069 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
15 февраля, 11:16 • 164790 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
15 февраля, 10:28 • 152884 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 194749 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

Эксклюзив
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 313205 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"

В Минобороны рф заявили об уничтожении 90 украинских дронов и ракеты "Нептун"

17 февраля, 05:10 • 105824 просмотра
На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

На ЧАЭС приостановили работы по тушению после удара российского дрона: что происходит

17 февраля, 06:26 • 78392 просмотра
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

08:40 • 110453 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 50332 просмотра
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

11:37 • 45900 просмотра
публикации
Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

Гетманцев, прикрываясь МВФ, пытается нарушить Конституцию Украины и получить полное влияние на Фонд гарантирования вкладов

08:40 • 110453 просмотра
Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

Сегодня День военного журналиста Украины и всемирный день китов: что отмечают 16 февраля

16 февраля, 05:00 • 156522 просмотра
День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

День одиночества и Международный день зеленых стен: что еще отмечают 15 февраля

15 февраля, 05:34 • 193622 просмотра
F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
Эксклюзив

14 февраля, 13:51 • 313214 просмотра
Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

Дело Лиева и "Львовского арсенала": что известно о деле о поставках минометных выстрелов для ВСУ

14 февраля, 11:30 • 243223 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

Меган Маркл стремилась стать защитницей бедных, как принцесса Диана - Daily Mail

11:37 • 45825 просмотра
Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

Кейт Уинслет дебютирует в качестве режиссера с комедийной драмой для Netflix

10:57 • 50269 просмотра
Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

Ученые обнаружили: воспоминания из раннего детства, вероятно, сохраняются в мозгу всю жизнь

16 февраля, 18:38 • 107966 просмотра
Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

15 февраля, 19:18 • 187683 просмотра
Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

Netflix показал первые кадры 4-го сезона "Бриджертонов"

15 февраля, 08:00 • 136021 просмотра
Актуальное
Понтифик остается "под контролем больницы", его состояние здоровья врачи оценивают как сложное

Понтифик остается "под контролем больницы", его состояние здоровья врачи оценивают как сложное

Киев  •  УНН

 • 3415 просмотра

Read in English

88-летнего Папу Франциска госпитализировали из-за обострения бронхита и проблем с дыханием. Врачи оценивают его состояние как сложное, требующее длительного пребывания в больнице Джемелли в Риме.

Пребывание в больнице понтифика продолжено. Все тесты, проведенные до этого времени, указывают на сложную клиническую картину, которая потребует адекватной госпитализации.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Клиническая картина Папы Франциска, госпитализированного с прошлой пятницы, 14 февраля,  в больницу Джемелли в Риме из-за обострения бронхита и инфекции дыхательных путей, является "сложной" и "потребует соответствующего пребывания в больнице". Представитель Ватикана Маттео Бруни сказал журналистам, когда в понедельник была опубликована новая информация о состоянии здоровья Папы. Как отмечается, несмотря на болезнь, Франциск находится в "хорошем настроении".

Справочно

Хорхе Марио Бергольо 88 лет. 

Перед госпитализацией, после своих обычных пятничных утренних встреч, Франциск признался, что ему трудно дышать, и несколько раз просил помощников читать его речи вслух от его имени.

На еженедельной общей аудиенции в прошлую среду он сказал, что "еще не может" читать свои речи, добавив при этом с улыбкой: "Надеюсь, что в следующий раз смогу".

Источник в окружении Папы в понедельник сообщил, что Франциск был госпитализирован после "очень напряженных" двух недель, в течение которых "он был ослаблен".

Папа Римский останется в больнице и пропустит воскресную молитву из-за состояния здоровья16.02.25, 05:11 • 32956 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости Мира
rimРим
papa-frantsiskПапа Франциск

Обратиться по вопросам размещения рекламы