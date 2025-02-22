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Усього втретє: Папа Франциск пропустить молитву Angelus

Київ • УНН

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Папа Римський госпіталізований із пневмонією обох легень і залишиться в лікарні щонайменше тиждень. Лікарі повідомляють, що стан понтифіка стабільний, але потребує тривалого лікування.

Папа Франциск залишиться в лікарні після того, як йому поставили діагноз пневмонія, і не читатиме щотижневу молитву Angelus - лише втретє за майже 12 років свого папства, передає УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Папа «добре спав» у ніч на суботу в поліклініці Агостіно Джемеллі в Римі, повідомляє пресслужба Ватикану, після того, як лікар у закладі сказав, що неясно, як довго він отримуватиме лікування.

Франциску не загрожує «негайна смерть», - повідомив журналістам у п'ятницю хірург Серджіо Альф'єрі, який раніше оперував папу.

«Тато в небезпеці? Ні. Обидві двері відчинені. Він ризикує померти негайно? Ні. Терапії потрібен час, щоб подіяти», - сказав Альф'єрі.

Франциск «позитивно» реагує на лікування пневмонії, заявив Ватикан у четвер. Очікується, що понтифік залишиться в лікарні «принаймні весь наступний тиждень», - сказав Альф'єрі.

У відповідь на запитання CNN Луїджі Карбоне, провідний лікар ватиканського управління охорони здоров'я та гігієни, сказав, що тато не втратив апетит і що він регулярно їсть. Альф'єрі додав, що він залишається в гарному настрої і, як і раніше, зберігає почуття гумору.

Після того, як гостру частину інфекції буде вилікувано в лікарні, пояснив Альф'єрі, Франциска в кінцевому підсумку можна буде лікувати в його резиденції в Casa Santa Marta.

Додамо

Франциск, який прийняв Євхаристію, «присвятив себе роботі» після «невеликого» поліпшення його стану, заявив Ватикан у четвер. Тато отримав кисень для підтримки дихання, сказав прессекретар, додавши, що його серце тримається добре, і в нього немає лихоманки.

Понтифіка госпіталізували в клініку в італійській столиці 14 лютого, і спочатку він пройшов тести на інфекцію дихальних шляхів. Згодом у нього було діагностовано пневмонію в обох легенях після пізнішого КТ.

Франциск, який родом з Аргентини, вразливий до респіраторних інфекцій. У молодості він переніс важку пневмонію, яка призвела до видалення частини однієї легені.

У 2021 році лікарі також хірургічним шляхом видалили частину його товстої кишки у зв'язку з дивертикулітом, який може викликати запалення або інфекцію товстої кишки. Його госпіталізували з бронхітом 2023 року, а останніми місяцями він двічі падав, унаслідок чого у нього був забій підборіддя і пошкоджено руку, яку було накладено на пов'язку.

Папа Франциск може залишити посаду через важку хворобу: що відбувається у Ватикані18.02.2025, 23:18 • 37884 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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