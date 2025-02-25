Папа Римский до сих пор в критическом состоянии - Ватикан
Киев • УНН
Папа Франциск уже 12 дней находится в больнице из-за двойного воспаления легких, его состояние критическое, но стабильное. Понтифику сделали компьютерную томографию, прогноз остается сдержанным.
Состояние Папы Римского Франциска, который уже двенадцать дней находится в больнице с двойным воспалением легких, остается критическим. Об этом сообщает Vatican News, пишет УНН.
Клиническое состояние Святейшего Отца остается критическим, но стабильным. Никаких острых респираторных эпизодов не было, а параметры гемодинамики остаются стабильными,
В Ватикане также сообщили, что вечером 25 февраля понтифику сделали плановую компьютерную томографию для рентгенологического контроля двусторонней пневмонии. Прогноз "остается сдержанным".
Справочно
Франциск, который родился в Буэнос-Айресе под именем Хорхе Марио Бергольо, является духовным лидером католиков мира с 2013 года. Он первый папа из Америки и первый неевропейский понтифик с VIII века.
Напомним
9 февраля Папа Римский Франциск не смог завершить произнесение своей воскресной проповеди из-за проблем с дыханием.
14 февраля Папу Франциска госпитализировали в римскую больницу в римскую больницу им. Агостино Джемелли, где он должен был пройти необходимые диагностические обследования и продолжить лечение бронхита.
В субботу, 22 февраля сообщалось, что Папа Римский Франциск находится в критическом состоянии после астматического респираторного криза. Ему сделали переливание крови, однако прогноз неопределенный.