Аргентинську футбольну асоціацію охопив корупційний скандал напередодні ЧС

Аргентинська футбольна асоціація (AFA) опинилася в центрі розслідування через звинувачення у відмиванні грошей та фінансових махінаціях. Скандал розгорівся після заяв ексфутболіста Карлоса Тевеса про незаконні активи керівництва організації в передмісті Буенос-Айреса. Наразі слідство вивчає зв’язок верхівки AFA з таємничою віллою в Піларі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У грудні поліція провела обшуки в штаб-квартирі AFA, низці клубів та на віллі в Піларі. На об’єкті виявили вертолітний майданчик, стайні та колекцію з 54 розкішних автомобілів. "Громадянська коаліція" вже подала заяву про ймовірну схему відмивання коштів президентом AFA Чікі Тапіа та скарбником Пабло Товіджіно. Додатково податкова служба звинуватила лідерів асоціації в утриманні податків на 13 мільйонів доларів.

Позиція асоціації та конфлікт із владою

AFA відкидає звинувачення, називаючи їх тиском з боку президента Хав'єра Мілеї. Конфлікт пов’язаний із реформою, яка передбачає перетворення клубів на приватні компанії. Попри суди, асоціація апелює до спортивних успіхів, зокрема перемоги на ЧС-2022, і вважає критику політично вмотивованою.

