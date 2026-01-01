$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 27401 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 26439 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 25620 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 115442 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 119509 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 43817 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 40422 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 35274 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 28470 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Аргентинську футбольну асоціацію охопив корупційний скандал напередодні ЧС

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Аргентинська футбольна асоціація розслідується через звинувачення у відмиванні грошей та фінансових махінаціях після заяв ексфутболіста Карлоса Тевеса. Слідство вивчає зв'язок керівництва AFA з таємничою віллою в Піларі, де виявили вертолітний майданчик, стайні та колекцію з 54 розкішних автомобілів.

Аргентинську футбольну асоціацію охопив корупційний скандал напередодні ЧС

Аргентинська футбольна асоціація (AFA) опинилася в центрі розслідування через звинувачення у відмиванні грошей та фінансових махінаціях. Скандал розгорівся після заяв ексфутболіста Карлоса Тевеса про незаконні активи керівництва організації в передмісті Буенос-Айреса. Наразі слідство вивчає зв’язок верхівки AFA з таємничою віллою в Піларі. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У грудні поліція провела обшуки в штаб-квартирі AFA, низці клубів та на віллі в Піларі. На об’єкті виявили вертолітний майданчик, стайні та колекцію з 54 розкішних автомобілів. "Громадянська коаліція" вже подала заяву про ймовірну схему відмивання коштів президентом AFA Чікі Тапіа та скарбником Пабло Товіджіно. Додатково податкова служба звинуватила лідерів асоціації в утриманні податків на 13 мільйонів доларів.

Позиція асоціації та конфлікт із владою

AFA відкидає звинувачення, називаючи їх тиском з боку президента Хав'єра Мілеї. Конфлікт пов’язаний із реформою, яка передбачає перетворення клубів на приватні компанії. Попри суди, асоціація апелює до спортивних успіхів, зокрема перемоги на ЧС-2022, і вважає критику політично вмотивованою.

