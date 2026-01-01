Аргентинскую футбольную ассоциацию охватил коррупционный скандал накануне ЧМ

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) оказалась в центре расследования по обвинениям в отмывании денег и финансовых махинациях. Скандал разгорелся после заявлений экс-футболиста Карлоса Тевеса о незаконных активах руководства организации в пригороде Буэнос-Айреса. В настоящее время следствие изучает связь верхушки AFA с таинственной виллой в Пиларе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В декабре полиция провела обыски в штаб-квартире AFA, ряде клубов и на вилле в Пиларе. На объекте обнаружили вертолетную площадку, конюшни и коллекцию из 54 роскошных автомобилей. "Гражданская коалиция" уже подала заявление о предполагаемой схеме отмывания средств президентом AFA Чики Тапиа и казначеем Пабло Товиджино. Дополнительно налоговая служба обвинила лидеров ассоциации в удержании налогов на 13 миллионов долларов.

Позиция ассоциации и конфликт с властями

AFA отвергает обвинения, называя их давлением со стороны президента Хавьера Милея. Конфликт связан с реформой, которая предусматривает превращение клубов в частные компании. Несмотря на суды, ассоциация апеллирует к спортивным успехам, в частности победе на ЧМ-2022, и считает критику политически мотивированной.

