Аргентинскую футбольную ассоциацию охватил коррупционный скандал накануне ЧМ

13:04 • 23417 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 27370 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 26423 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 25605 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 115411 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 119478 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 43806 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 40416 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 35273 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 28469 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Россия в 2025 году ускорила наступление в Украине благодаря изменению тактики - анализ ISW
1 января, 08:40
Украинские пограничники задержали около 1400 человек на границе с Беларусью в 2025 году
1 января, 08:45
Трампа проинформировали после оценки ЦРУ, что Украина не атаковала резиденцию путина вопреки заявлениям кремля - CNN
1 января, 09:00
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
1 января, 11:39
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
1 января, 12:15
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
17:58
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
1 января, 11:39
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 115411 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы
30 декабря, 11:23
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Хакан Фидан
Си Цзиньпин
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Эстония
Финляндия
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
1 января, 12:15
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
1 января, 00:07
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
1 января, 00:00
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни
31 декабря, 15:46
Техника
Социальная сеть
ТикТок
YouTube
Золото

Аргентинскую футбольную ассоциацию охватил коррупционный скандал накануне ЧМ

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Аргентинская футбольная ассоциация расследуется по обвинениям в отмывании денег и финансовых махинациях после заявлений экс-футболиста Карлоса Тевеса. Следствие изучает связь руководства AFA с таинственной виллой в Пиларе, где обнаружили вертолетную площадку, конюшни и коллекцию из 54 роскошных автомобилей.

Аргентинскую футбольную ассоциацию охватил коррупционный скандал накануне ЧМ

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) оказалась в центре расследования по обвинениям в отмывании денег и финансовых махинациях. Скандал разгорелся после заявлений экс-футболиста Карлоса Тевеса о незаконных активах руководства организации в пригороде Буэнос-Айреса. В настоящее время следствие изучает связь верхушки AFA с таинственной виллой в Пиларе. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

В декабре полиция провела обыски в штаб-квартире AFA, ряде клубов и на вилле в Пиларе. На объекте обнаружили вертолетную площадку, конюшни и коллекцию из 54 роскошных автомобилей. "Гражданская коалиция" уже подала заявление о предполагаемой схеме отмывания средств президентом AFA Чики Тапиа и казначеем Пабло Товиджино. Дополнительно налоговая служба обвинила лидеров ассоциации в удержании налогов на 13 миллионов долларов.

Позиция ассоциации и конфликт с властями

AFA отвергает обвинения, называя их давлением со стороны президента Хавьера Милея. Конфликт связан с реформой, которая предусматривает превращение клубов в частные компании. Несмотря на суды, ассоциация апеллирует к спортивным успехам, в частности победе на ЧМ-2022, и считает критику политически мотивированной.

Президента "Фенербахче" задержали в Стамбуле из-за следов наркотиков в волосах: что известно
24.12.25, 21:40

Степан Гафтко

Спорт
Недвижимость
Обыск
Reuters
Хавьер Милей
Буэнос-Айрес