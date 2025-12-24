Президента "Фенербахче" задержали в Стамбуле из-за следов наркотиков в волосах: что известно

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
15:03 • 12737 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 15858 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 12484 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 17965 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 25193 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 16939 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 18710 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 35050 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 50570 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 69772 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.1м/с
78%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины24 декабря, 11:40 • 11149 просмотра
Зеленский идет на значительную уступку, чтобы прекратить войну в Украине - СМИ24 декабря, 12:45 • 3920 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле24 декабря, 13:13 • 10327 просмотра
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 6634 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 11151 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 12737 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 11193 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 15858 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 13:26 • 17965 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 25193 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Франк-Вальтер Штайнмайер
Эмманюэль Макрон
Папа Лев XIV
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 6690 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 21904 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 10470 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 35675 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 32137 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Отопление
Грибы
Дипломатка

Президента "Фенербахче" задержали в Стамбуле из-за следов наркотиков в волосах: что известно

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Президента турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттина Сарана задержали в Стамбуле в рамках расследования по наркотикам. Задержание произошло после обнаружения следов наркотиков в образцах его волос.

Президента "Фенербахче" задержали в Стамбуле из-за следов наркотиков в волосах: что известно
Фото: AP

Президент турецкого "Фенербахче" Садеттин Саран был взят под стражу в рамках расследования по наркотикам, в котором фигурируют известные деятели индустрии развлечений и СМИ. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Детали

Президент "Фенербахче", одного из ведущих спортивных клубов Турции, был взят под стражу в среду в Стамбуле в рамках расширенного расследования по наркотикам, в котором фигурируют известные деятели индустрии развлечений и СМИ

- пишет издание.

Отмечается, что Садеттин Саран, имеющий двойное гражданство Турции и США, был задержан всего через несколько часов после того, как судебно-медицинская экспертиза обнаружила следы наркотиков в образцах его волос.

На прошлой неделе его вызвали для дачи показаний перед прокурорами и направили в судебно-медицинское учреждение для сдачи образцов волос и крови.

С начала декабря в рамках расследования, которое проводит Главная прокуратура Стамбула, под стражу было взято более десятка человек.

Мы полностью уверены, что наш президент преодолеет этот процесс с тем же здравым смыслом и стойкостью, которые он всегда демонстрировал. Наш президент, господин Садеттин Саран, оставит эти дни позади и продолжит решительно работать на благо нашего клуба

- заявили в клубе.

Напомним

Глава одного из самых мощных спортивных клубов Турции Садеттин Саран оказался в центре громкого уголовного скандала. В субботу бизнесмена вызвали в прокуратуру для дачи показаний по делу, которое объединило представителей шоу-бизнеса, медиа и спортивной элиты страны.

Павел Башинский

СпортКриминал и ЧПНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Стамбул
Турция
Соединённые Штаты