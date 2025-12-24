Президента "Фенербахче" задержали в Стамбуле из-за следов наркотиков в волосах: что известно

Президент турецкого "Фенербахче" Садеттин Саран был взят под стражу в рамках расследования по наркотикам, в котором фигурируют известные деятели индустрии развлечений и СМИ. Об этом пишет Associated Press, передает УНН.

Президент "Фенербахче", одного из ведущих спортивных клубов Турции, был взят под стражу в среду в Стамбуле в рамках расширенного расследования по наркотикам, в котором фигурируют известные деятели индустрии развлечений и СМИ

Отмечается, что Садеттин Саран, имеющий двойное гражданство Турции и США, был задержан всего через несколько часов после того, как судебно-медицинская экспертиза обнаружила следы наркотиков в образцах его волос.

На прошлой неделе его вызвали для дачи показаний перед прокурорами и направили в судебно-медицинское учреждение для сдачи образцов волос и крови.

С начала декабря в рамках расследования, которое проводит Главная прокуратура Стамбула, под стражу было взято более десятка человек.

Мы полностью уверены, что наш президент преодолеет этот процесс с тем же здравым смыслом и стойкостью, которые он всегда демонстрировал. Наш президент, господин Садеттин Саран, оставит эти дни позади и продолжит решительно работать на благо нашего клуба