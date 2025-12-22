Голову одного з найтитулованіших футбольних клубів Туреччини "Фенербахче" допитали у масштабній справі про наркотики

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 716 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
20:13 • 7890 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47 • 19276 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 28209 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 29261 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 42815 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 68284 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 75845 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 44698 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 37923 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.4м/с
87%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Розраховуємо на практичний результат": Умєров анонсував ще один раунд перемовин Україна-США 21 грудня, 16:09 • 4506 перегляди
Графіки погодинних відключень світла завтра застосовуватимуть у більшості регіонів21 грудня, 16:19 • 3750 перегляди
У Франції автомобіль з людьми впав у Сену: загинули чоловік і жінка21 грудня, 16:31 • 3426 перегляди
Китай купив у росії золото на рекордну суму - ЗМІ21 грудня, 17:50 • 5104 перегляди
Зірка горорів Джеймс Ренсон помер у 46 років: судмедексперти назвали причину21:19 • 4310 перегляди
Публікації
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 19668 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 42523 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 75845 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 113525 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 83095 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Марк Рютте
Ніколас Мадуро
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Китай
Флорида
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 17119 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 19003 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 31265 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 53537 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 36963 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Золото
Серіали

Голову одного з найтитулованіших футбольних клубів Туреччини "Фенербахче" допитали у масштабній справі про наркотики

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Очільника одного з найтитулованіших футбольних клубів Туреччини Садеттіна Сарана допитали у справі про наркотики. Його підозрюють у наданні та сприянні вживанню наркотиків, встановивши "примусовий нагляд".

Голову одного з найтитулованіших футбольних клубів Туреччини "Фенербахче" допитали у масштабній справі про наркотики

Очільник одного з найпотужніших спортивних клубів Туреччини Садеттін Саран опинився в центрі гучного кримінального скандалу. У суботу бізнесмена викликали до прокуратури для надання свідчень у справі, яка об’єднала представників шоубізнесу, медіа та спортивної еліти країни. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Саран, який має турецьке та американське громадянство, з’явився до правоохоронців одразу після повернення з-за кордону. Його підозрюють у наданні та сприянні вживанню наркотиків. Процедура виявилася принизливою для топменеджера: у судово-медичному закладі у нього відібрали зразки крові та волосся для перевірки на заборонені речовини.

Скандал з азартними іграми в НБА підірвав довіру до ліги на старті нового сезону – Bloomberg24.10.25, 18:13 • 3683 перегляди

Голову "Фенербахче", одного з провідних спортивних клубів Туреччини, викликали в суботу для давання свідчень у рамках розслідування щодо наркотиків, за участю відомих діячів індустрії розваг та ЗМІ 

– зазначають державні медіа. 

Після допиту в суді Каглаяна Сарана відпустили, проте встановили за ним "примусовий нагляд".

Зірки у СІЗО

Розслідування триває з початку грудня і вже зачепило понад десяток відомих осіб. Серед фігурантів, яким закидають торгівлю наркотиками та сприяння проституції, опинилися:

  • популярні телеведучі та журналісти;
    • естрадні співаки та актори;
      • впливові блогери.

        Для "Фенербахче" це черговий репутаційний удар. Клуб, який лише нещодавно оговтався від багаторічних судових розглядів щодо договірних матчів, знову змушений виправдовуватися через дії свого керівництва. Наразі офіційної позиції клубу щодо затримання Сарана не оприлюднено.

        У Туреччині понад 1000 футболістів відсторонили через розслідування ставок на матчі11.11.25, 16:59 • 3788 переглядiв

        Степан Гафтко

        СпортНовини Світу
        Музикант
        Фільм
        Серіали
        Блогери
        Ассошіейтед Прес
        Bloomberg
        Сполучені Штати Америки