Голову одного з найтитулованіших футбольних клубів Туреччини "Фенербахче" допитали у масштабній справі про наркотики
Київ • УНН
Очільника одного з найтитулованіших футбольних клубів Туреччини Садеттіна Сарана допитали у справі про наркотики. Його підозрюють у наданні та сприянні вживанню наркотиків, встановивши "примусовий нагляд".
Очільник одного з найпотужніших спортивних клубів Туреччини Садеттін Саран опинився в центрі гучного кримінального скандалу. У суботу бізнесмена викликали до прокуратури для надання свідчень у справі, яка об’єднала представників шоубізнесу, медіа та спортивної еліти країни. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Саран, який має турецьке та американське громадянство, з’явився до правоохоронців одразу після повернення з-за кордону. Його підозрюють у наданні та сприянні вживанню наркотиків. Процедура виявилася принизливою для топменеджера: у судово-медичному закладі у нього відібрали зразки крові та волосся для перевірки на заборонені речовини.
Скандал з азартними іграми в НБА підірвав довіру до ліги на старті нового сезону – Bloomberg24.10.25, 18:13 • 3683 перегляди
Голову "Фенербахче", одного з провідних спортивних клубів Туреччини, викликали в суботу для давання свідчень у рамках розслідування щодо наркотиків, за участю відомих діячів індустрії розваг та ЗМІ
Після допиту в суді Каглаяна Сарана відпустили, проте встановили за ним "примусовий нагляд".
Зірки у СІЗО
Розслідування триває з початку грудня і вже зачепило понад десяток відомих осіб. Серед фігурантів, яким закидають торгівлю наркотиками та сприяння проституції, опинилися:
- популярні телеведучі та журналісти;
- естрадні співаки та актори;
- впливові блогери.
Для "Фенербахче" це черговий репутаційний удар. Клуб, який лише нещодавно оговтався від багаторічних судових розглядів щодо договірних матчів, знову змушений виправдовуватися через дії свого керівництва. Наразі офіційної позиції клубу щодо затримання Сарана не оприлюднено.
У Туреччині понад 1000 футболістів відсторонили через розслідування ставок на матчі11.11.25, 16:59 • 3788 переглядiв