Главу одного из самых титулованных футбольных клубов Турции "Фенербахче" допросили по масштабному делу о наркотиках
Киев • УНН
Главу одного из самых титулованных футбольных клубов Турции Садеттина Сарана допросили по делу о наркотиках. Его подозревают в предоставлении и содействии употреблению наркотиков, установив "принудительный надзор".
Глава одного из самых мощных спортивных клубов Турции Садеттин Саран оказался в центре громкого уголовного скандала. В субботу бизнесмена вызвали в прокуратуру для дачи показаний по делу, объединившему представителей шоу-бизнеса, медиа и спортивной элиты страны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Саран, имеющий турецкое и американское гражданство, явился к правоохранителям сразу после возвращения из-за границы. Его подозревают в предоставлении и содействии употреблению наркотиков. Процедура оказалась унизительной для топ-менеджера: в судебно-медицинском учреждении у него отобрали образцы крови и волос для проверки на запрещенные вещества.
После допроса в суде Каглаяна Сарана отпустили, однако установили за ним "принудительный надзор".
Звезды в СИЗО
Расследование продолжается с начала декабря и уже затронуло более десятка известных лиц. Среди фигурантов, которым вменяют торговлю наркотиками и содействие проституции, оказались:
- популярные телеведущие и журналисты;
- эстрадные певцы и актеры;
- влиятельные блогеры.
Для "Фенербахче" это очередной репутационный удар. Клуб, который лишь недавно оправился от многолетних судебных разбирательств по договорным матчам, снова вынужден оправдываться из-за действий своего руководства. В настоящее время официальная позиция клуба относительно задержания Сарана не обнародована.
