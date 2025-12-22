$42.340.00
Главу одного из самых титулованных футбольных клубов Турции "Фенербахче" допросили по масштабному делу о наркотиках

Киев • УНН

 • 62 просмотра

Главу одного из самых титулованных футбольных клубов Турции Садеттина Сарана допросили по делу о наркотиках. Его подозревают в предоставлении и содействии употреблению наркотиков, установив "принудительный надзор".

Главу одного из самых титулованных футбольных клубов Турции "Фенербахче" допросили по масштабному делу о наркотиках

Глава одного из самых мощных спортивных клубов Турции Садеттин Саран оказался в центре громкого уголовного скандала. В субботу бизнесмена вызвали в прокуратуру для дачи показаний по делу, объединившему представителей шоу-бизнеса, медиа и спортивной элиты страны. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Саран, имеющий турецкое и американское гражданство, явился к правоохранителям сразу после возвращения из-за границы. Его подозревают в предоставлении и содействии употреблению наркотиков. Процедура оказалась унизительной для топ-менеджера: в судебно-медицинском учреждении у него отобрали образцы крови и волос для проверки на запрещенные вещества.

Скандал с азартными играми в НБА подорвал доверие к лиге на старте нового сезона – Bloomberg24.10.25, 18:13 • 3683 просмотра

Главу "Фенербахче", одного из ведущих спортивных клубов Турции, вызвали в субботу для дачи показаний в рамках расследования по наркотикам, с участием известных деятелей индустрии развлечений и СМИ 

– отмечают государственные медиа. 

После допроса в суде Каглаяна Сарана отпустили, однако установили за ним "принудительный надзор".

Звезды в СИЗО

Расследование продолжается с начала декабря и уже затронуло более десятка известных лиц. Среди фигурантов, которым вменяют торговлю наркотиками и содействие проституции, оказались:

  • популярные телеведущие и журналисты;
    • эстрадные певцы и актеры;
      • влиятельные блогеры.

        Для "Фенербахче" это очередной репутационный удар. Клуб, который лишь недавно оправился от многолетних судебных разбирательств по договорным матчам, снова вынужден оправдываться из-за действий своего руководства. В настоящее время официальная позиция клуба относительно задержания Сарана не обнародована.

        В Турции более 1000 футболистов отстранили из-за расследования ставок на матчи11.11.25, 16:59 • 3788 просмотров

        Степан Гафтко

