В Турции более 1000 футболистов отстранили из-за расследования ставок на матчи

Эксклюзив
14:28 • 8396 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
13:20 • 10998 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
13:01 • 18030 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
12:30 • 17972 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
09:41 • 17814 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Эксклюзив
11 ноября, 08:48 • 22586 просмотра
В сети распространяется видео об отсутствии света в столичном метро: в подземке прокомментировали
11 ноября, 07:08 • 24609 просмотра
Румыния заявила о падении и обломках дрона после атаки рф на Украину у границы
11 ноября, 05:31 • 27544 просмотра
Рекорд за 2 года: ЕС в сентябре предоставил защиту более 79 тыс. беженцам из Украины, названы страны-лидеры
10 ноября, 21:39 • 64461 просмотра
Сырский: Россия бросила 150 тысяч солдат на Покровск, чтобы прорвать оборону ВСУ
10 ноября, 18:35 • 76681 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
публикации
Эксклюзивы
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ISW: за призывом резервистов в РФ для защиты инфраструктуры скрываются планы их отправки в Украину11 ноября, 05:44 • 11732 просмотра
Количество боев на фронте за сутки сократилось на треть: карта от ГенштабаPhoto11 ноября, 06:19 • 6180 просмотра
ССО ВСУ раскрыли ситуацию в Покровске: что происходит на самом горячем направленииPhoto11 ноября, 07:02 • 14914 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15826 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 11852 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto13:27 • 12037 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора13:01 • 18030 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Топ-5 оригинальных рецептов блюд с редькойPhoto10 ноября, 14:34 • 79556 просмотра
УНН Lite
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto14:28 • 2438 просмотра
"Проклятые лжецы": Ким Кардашьян провалила экзамен на адвоката, несмотря на прогнозы четырех экстрасенсов11 ноября, 09:14 • 15977 просмотра
В Польше завершился кинофестиваль Ukraina! Festiwal Filmowy: объявлены фильмы-победителиPhoto10 ноября, 13:25 • 53114 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10 ноября, 10:51 • 128349 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 132365 просмотра
В Турции более 1000 футболистов отстранили из-за расследования ставок на матчи

Киев • УНН

 • 612 просмотра

Турецкая федерация футбола отстранила 1024 футболиста, включая игрока сборной Эрена Элмалы, из-за незаконных ставок. Расследование также охватило более 150 судей, что привело к приостановке матчей третьего и четвертого дивизионов.

В Турции более 1000 футболистов отстранили из-за расследования ставок на матчи

Турецкая федерация футбола отстранила более тысячи игроков из-за масштабного расследования незаконных ставок на футбольные матчи. Среди них защитник национальной сборной Турции и игрок "Галатасарая" Эрен Элмали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Федерация футбола Турции сообщила, что 1024 футболиста переданы в дисциплинарный комитет. Среди них - Эрен Элмали и его партнер по "Галатасараю" Метехан Балтаджи. В рамках расследования выявлено также более 150 судей, которые, по данным следствия, делали ставки на матчи, включая семь человек, лицензированных на игры высшего уровня, а также 15 ассистентов судей высшего уровня.

Федерация временно приостановила матчи третьего и четвертого дивизионов на две недели, тогда как Суперлига и второй дивизион продолжают чемпионат по расписанию.

Эрен Элмали в своем заявлении в Instagram объяснил, что сделал ставку около пяти лет назад, на матч, в котором не участвовала его команда. После этого его исключили из состава национальной сборной, которая готовилась к отборочным матчам чемпионата мира против Испании и Болгарии.

Президент федерации футбола Турции Ибрагим Хаджиосманоглу подчеркнул необходимость очищения спорта от коррупции.

Наш долг - поднять турецкий футбол на его законное место и очистить его от всей мерзости

- заявил Хаджиосманоглу.

Скандал развернулся на фоне спортивного возрождения Турции. Страна готовится совместно с Италией принимать Евро-2032, а национальная сборная в этом году дошла до четвертьфинала Евро-2024.

Напомним

Криштиану Роналду официально заявил, что Чемпионат мира 2026 года станет последним в его карьере. Футболист, которому будет 41 год, подтвердил это во время выступления на туристическом форуме TOURISE в Саудовской Аравии.

Алла Киосак

