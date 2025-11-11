В Турции более 1000 футболистов отстранили из-за расследования ставок на матчи

Турецкая федерация футбола отстранила более тысячи игроков из-за масштабного расследования незаконных ставок на футбольные матчи. Среди них защитник национальной сборной Турции и игрок "Галатасарая" Эрен Элмали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Федерация футбола Турции сообщила, что 1024 футболиста переданы в дисциплинарный комитет. Среди них - Эрен Элмали и его партнер по "Галатасараю" Метехан Балтаджи. В рамках расследования выявлено также более 150 судей, которые, по данным следствия, делали ставки на матчи, включая семь человек, лицензированных на игры высшего уровня, а также 15 ассистентов судей высшего уровня.

Федерация временно приостановила матчи третьего и четвертого дивизионов на две недели, тогда как Суперлига и второй дивизион продолжают чемпионат по расписанию.

Эрен Элмали в своем заявлении в Instagram объяснил, что сделал ставку около пяти лет назад, на матч, в котором не участвовала его команда. После этого его исключили из состава национальной сборной, которая готовилась к отборочным матчам чемпионата мира против Испании и Болгарии.

Президент федерации футбола Турции Ибрагим Хаджиосманоглу подчеркнул необходимость очищения спорта от коррупции.

Наш долг - поднять турецкий футбол на его законное место и очистить его от всей мерзости - заявил Хаджиосманоглу.

Скандал развернулся на фоне спортивного возрождения Турции. Страна готовится совместно с Италией принимать Евро-2032, а национальная сборная в этом году дошла до четвертьфинала Евро-2024.

