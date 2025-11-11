У Туреччині понад 1000 футболістів відсторонили через розслідування ставок на матчі
Київ • УНН
Турецька федерація футболу відсторонила 1024 футболістів, включно з гравцем збірної Ереном Елмалі, через незаконні ставки. Розслідування також охопило понад 150 суддів, що призвело до призупинення матчів третього та четвертого дивізіонів.
Турецька федерація футболу відсторонила понад тисячу гравців через масштабне розслідування щодо незаконних ставок на футбольні матчі. Серед них захисник національної збірної Туреччини та гравець "Галатасарая" Ерен Елмалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.
Деталі
Федерація футболу Туреччини повідомила, що 1024 футболісти передані до дисциплінарного комітету. Серед них - Ерен Елмалі та його партнер по "Галатасараю" Метехан Балтаджі. У межах розслідування виявлено також понад 150 суддів, які, за даними слідства, робили ставки на матчі, включно з сімома особами, ліцензованих на ігри найвищого рівня, а також, 15 асистентів суддів вищого рівня.
Федерація тимчасово призупинила матчі третього та четвертого дивізіонів на два тижні, тоді як Суперліга та другий дивізіон продовжують чемпіонат за розкладом.
Ерен Елмалі у своїй заяві в Instagram пояснив, що зробив ставку близько п’яти років тому, на матч, у якому не брала участь його команда. Після цього його виключили зі складу національної збірної, яка готувалася до відбіркових матчів чемпіонату світу проти Іспанії та Болгарії.
Президент федерації футболу Туреччини Ібрагім Хаджіосманоглу наголосив на необхідності очищення спорту від корупції.
Наш обов’язок - підняти турецький футбол на його законне місце та очистити його від усієї мерзоти
Скандал розгорнувся на тлі спортивного відродження Туреччини. Країна готується спільно з Італією приймати Євро-2032, а національна збірна цього року дійшла до чвертьфіналу Євро-2024.
