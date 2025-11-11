У Туреччині понад 1000 футболістів відсторонили через розслідування ставок на матчі

$41.960.02
19:55 • 10633 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26951 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35182 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52570 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33982 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50521 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41514 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22956 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24863 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26292 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18726 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11280 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17576 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9588 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6106 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52570 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45935 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50521 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41514 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94173 перегляди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6160 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30035 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35299 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 61002 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136994 перегляди
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

У Туреччині понад 1000 футболістів відсторонили через розслідування ставок на матчі

Київ • УНН

 • 2358 перегляди

Турецька федерація футболу відсторонила 1024 футболістів, включно з гравцем збірної Ереном Елмалі, через незаконні ставки. Розслідування також охопило понад 150 суддів, що призвело до призупинення матчів третього та четвертого дивізіонів.

У Туреччині понад 1000 футболістів відсторонили через розслідування ставок на матчі

Турецька федерація футболу відсторонила понад тисячу гравців через масштабне розслідування щодо незаконних ставок на футбольні матчі. Серед них захисник національної збірної Туреччини та гравець "Галатасарая" Ерен Елмалі. Про  це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Федерація футболу Туреччини повідомила, що 1024 футболісти передані до дисциплінарного комітету. Серед них - Ерен Елмалі та його партнер по "Галатасараю" Метехан Балтаджі. У межах розслідування виявлено також понад 150 суддів, які, за даними слідства, робили ставки на матчі, включно з сімома особами, ліцензованих на ігри найвищого рівня, а також, 15 асистентів суддів вищого рівня.

Федерація тимчасово призупинила матчі третього та четвертого дивізіонів на два тижні, тоді як Суперліга та другий дивізіон продовжують чемпіонат за розкладом.

Ерен Елмалі у своїй заяві в Instagram пояснив, що зробив ставку близько п’яти років тому, на матч, у якому не брала участь його команда. Після цього його виключили зі складу національної збірної, яка готувалася до відбіркових матчів чемпіонату світу проти Іспанії та Болгарії.

Президент федерації футболу Туреччини Ібрагім Хаджіосманоглу наголосив на необхідності очищення спорту від корупції.

Наш обов’язок - підняти турецький футбол на його законне місце та очистити його від усієї мерзоти

- заявив Хаджіосманоглу.

Скандал розгорнувся на тлі спортивного відродження Туреччини. Країна готується спільно з Італією приймати Євро-2032, а національна збірна цього року дійшла до чвертьфіналу Євро-2024.

Нагадаємо

Кріштіану Роналду офіційно заявив, що Чемпіонат світу 2026 року стане останнім у його кар'єрі. Футболіст, якому буде 41 рік, підтвердив це під час виступу на туристичному форумі TOURISE у Саудівській Аравії.

Алла Кіосак

СпортНовини Світу
Кріштіану Роналду
Болгарія
Італія
Іспанія
Саудівська Аравія
Туреччина