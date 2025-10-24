Скандал с азартными играми в НБА подорвал доверие к лиге на старте нового сезона – Bloomberg

$41.900.14
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 11585 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 12612 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 26548 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 21501 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифру
12:13 • 18553 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 26855 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 67536 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 27136 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 20445 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
Эксклюзивы
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
12:47 • 26553 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университета
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обеда
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 67538 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечера
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайте
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозга
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книги
Скандал с азартными играми в НБА подорвал доверие к лиге на старте нового сезона – Bloomberg

Киев • УНН

 • 792 просмотра

ФБР выявило десятки арестов в 11 штатах США, включая тренера Чонси Биллапса и игрока Терри Розье, в масштабном расследовании азартных игр. Скандал подрывает доверие к НБА в начале сезона и на фоне многомиллиардной сделки с медиаправами.

Скандал с азартными играми в НБА подорвал доверие к лиге на старте нового сезона – Bloomberg

Федеральное расследование в США раскрывает участие тренера и игрока НБА в схемах ставок, ставя под сомнение честность лиги и ставя ее руководство перед серьезными вызовами на фоне начала сезона и многомиллиардной сделки по медиаправам. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Первая неделя нового сезона НБА оказалась в центре скандала после того, как директор ФБР Кэш Патель сообщил о десятках арестов в 11 штатах США в рамках масштабного федерального расследования по азартным играм. Среди подозреваемых – тренер Чонси Биллапс и игрок Терри Розье, а также нью-йоркские организованные преступные группировки.

Скандал в НБА: Чонси Биллапс, Терри Розье и другие легенды среди десятков обвиняемых по делу о незаконных азартных играх23.10.25, 20:53 • 2838 просмотров

По данным следствия, Розье, который в 2023 году выступал за "Шарлотт Хорнетс", якобы сообщал сообщникам о планах досрочного завершения игр, получив за это 100 000 долларов. Биллапса же обвиняют в мошеннических схемах подпольного покерного клуба и предоставлении непубличной информации о команде.

Эксперты прогнозируют, что этот скандал может серьезно подорвать доверие болельщиков. 

Это будет поворотным моментом для НБА 

– отметил Мэтью Бакович, бывший оператор букмекерских контор. 

Лига уже отправила Биллапса и Розье в отпуск и заверила в сотрудничестве со следователями, однако официальных комментариев НБА относительно ситуации пока нет.

Языковой скандал в медиафутболе с участием Селезнева: что говорит языковой омбудсмен и Минмолодежьспорта17.06.25, 22:59 • 4368 просмотров

Скандал происходит на фоне первого года 11-летнего соглашения по медиаправам на 77 миллиардов долларов. Он также напоминает о сложностях, возникших после легализации спортивных ставок в США, которую поддерживал комиссар Адам Сильвер. Лига получает сотни миллионов долларов от букмекерских компаний, но случаи манипуляций и статистически "предложенных" ставок ставят под угрозу репутацию НБА.

Подобные проблемы уже случались в прошлом году, когда Джонтей Портер из "Торонто Рэпторс" признался в сговоре для искажения статистики. Дела Розье и Биллапса указывают на то, что контроль над азартными ставками и честностью игр остается одной из главных проблем современного американского спорта.

Стадион Лобановского в Киеве сможет принимать больше болельщиков: увеличена квота фанатов20.10.25, 23:01 • 3778 просмотров

Степан Гафтко

