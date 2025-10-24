Скандал с азартными играми в НБА подорвал доверие к лиге на старте нового сезона – Bloomberg
Киев • УНН
ФБР выявило десятки арестов в 11 штатах США, включая тренера Чонси Биллапса и игрока Терри Розье, в масштабном расследовании азартных игр. Скандал подрывает доверие к НБА в начале сезона и на фоне многомиллиардной сделки с медиаправами.
Федеральное расследование в США раскрывает участие тренера и игрока НБА в схемах ставок, ставя под сомнение честность лиги и ставя ее руководство перед серьезными вызовами на фоне начала сезона и многомиллиардной сделки по медиаправам. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
Первая неделя нового сезона НБА оказалась в центре скандала после того, как директор ФБР Кэш Патель сообщил о десятках арестов в 11 штатах США в рамках масштабного федерального расследования по азартным играм. Среди подозреваемых – тренер Чонси Биллапс и игрок Терри Розье, а также нью-йоркские организованные преступные группировки.
Скандал в НБА: Чонси Биллапс, Терри Розье и другие легенды среди десятков обвиняемых по делу о незаконных азартных играх23.10.25, 20:53 • 2838 просмотров
По данным следствия, Розье, который в 2023 году выступал за "Шарлотт Хорнетс", якобы сообщал сообщникам о планах досрочного завершения игр, получив за это 100 000 долларов. Биллапса же обвиняют в мошеннических схемах подпольного покерного клуба и предоставлении непубличной информации о команде.
Эксперты прогнозируют, что этот скандал может серьезно подорвать доверие болельщиков.
Это будет поворотным моментом для НБА
Лига уже отправила Биллапса и Розье в отпуск и заверила в сотрудничестве со следователями, однако официальных комментариев НБА относительно ситуации пока нет.
Языковой скандал в медиафутболе с участием Селезнева: что говорит языковой омбудсмен и Минмолодежьспорта17.06.25, 22:59 • 4368 просмотров
Скандал происходит на фоне первого года 11-летнего соглашения по медиаправам на 77 миллиардов долларов. Он также напоминает о сложностях, возникших после легализации спортивных ставок в США, которую поддерживал комиссар Адам Сильвер. Лига получает сотни миллионов долларов от букмекерских компаний, но случаи манипуляций и статистически "предложенных" ставок ставят под угрозу репутацию НБА.
Подобные проблемы уже случались в прошлом году, когда Джонтей Портер из "Торонто Рэпторс" признался в сговоре для искажения статистики. Дела Розье и Биллапса указывают на то, что контроль над азартными ставками и честностью игр остается одной из главных проблем современного американского спорта.
Стадион Лобановского в Киеве сможет принимать больше болельщиков: увеличена квота фанатов20.10.25, 23:01 • 3778 просмотров