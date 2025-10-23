Скандал в НБА: Чонси Биллапс, Терри Розье и другие легенды среди десятков обвиняемых по делу о незаконных азартных играх
Более 30 человек, включая Чонси Биллапса и Терри Розье, обвиняются в причастности к схемам незаконных ставок и манипуляций покерными играми. Эти операции, приносившие миллионы долларов, связаны с мафиозными группировками Нью-Йорка.
В США разгорелся громкий скандал вокруг Национальной баскетбольной ассоциации. Федеральные прокуроры предъявили обвинения более чем 30 лицам, среди которых – легенда НБА и тренер "Портленд Трэйл Блэйзерс" Чонси Биллапс и игрок "Майами Хит" Терри Розье. Их подозревают в причастности к масштабным схемам незаконных ставок и манипуляций покерными играми, в которых фигурируют мафиозные группировки Нью-Йорка. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Два отдельных, но связанных дела охватывают многолетние схемы, приносившие десятки миллионов долларов прибыли. По данным ФБР, одна из них базировалась на инсайдерских ставках на матчи НБА, другая – на мошенничестве с покерными играми в крупных городах США. Директор ФБР Каш Патель назвал это "сагой об инсайдерской торговле в НБА".
Следствие утверждает, что Терри Розье передавал партнерам непубличную информацию о матчах, которую использовали для выгодных ставок через подставных игроков. Один из случаев произошел в марте 2023 года: Розье заранее сообщил, что покинет игру из-за травмы, что позволило сообщникам сделать ставок на более чем 200 тысяч долларов на его неудачную статистику.
Чонси Биллапс, в свою очередь, обвиняется в содействии манипуляциям покерными играми, которые организовывались якобы "для знаменитостей". По словам прокуроров, использовались мошеннические технологии – от поддельных тасовальщиц карт до "рентгеновских" столов, что позволяло контролировать ход игры.
Расследование связывает эти операции с организованными преступными семьями Бонанно, Гамбино, Луккезе и Дженовезе, которые контролировали подпольные покерные клубы Нью-Йорка и получали долю прибыли. Часть средств преступники отмывали через криптовалюту.
По словам прокурора США Джозефа Ночеллы, среди обвиняемых также бывший игрок и тренер "Кливленд Кавальерс" Дэймон Джонс.
В своем официальном заявлении НБА сообщила, что Биллапса и Розье отправили в отпуск до завершения следствия.
Мы относимся к этим обвинениям с высочайшей серьезностью, и честность нашей игры остается нашим главным приоритетом
Комиссар НБА Адам Сильвер заявил в эфире ESPN, что поддерживает усиление федерального контроля над спортивными ставками. По его словам, лига уже обратилась к букмекерским партнерам с просьбой ограничить "проп-ставки" – индивидуальные прогнозы, которыми проще всего манипулировать.
