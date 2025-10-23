$41.760.01
Эксклюзив
17:55 • 3994 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
17:35 • 6070 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
14:19 • 13059 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 12:16 • 25588 просмотра
Трамп сделает важное заявление в 22:00 по киевскому времени - Белый дом
23 октября, 11:30 • 26391 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 24794 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 39934 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 35468 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Эксклюзив
23 октября, 09:45 • 31297 просмотра
Не только летом: куда украинцы могут поехать в отпуск осенью
Эксклюзив
23 октября, 09:30 • 12783 просмотра
Суд уже третий месяц не может рассмотреть жалобу на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы: юрист назвал причины
Скандал в НБА: Чонси Биллапс, Терри Розье и другие легенды среди десятков обвиняемых по делу о незаконных азартных играх

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Более 30 человек, включая Чонси Биллапса и Терри Розье, обвиняются в причастности к схемам незаконных ставок и манипуляций покерными играми. Эти операции, приносившие миллионы долларов, связаны с мафиозными группировками Нью-Йорка.

Скандал в НБА: Чонси Биллапс, Терри Розье и другие легенды среди десятков обвиняемых по делу о незаконных азартных играх

В США разгорелся громкий скандал вокруг Национальной баскетбольной ассоциации. Федеральные прокуроры предъявили обвинения более чем 30 лицам, среди которых – легенда НБА и тренер "Портленд Трэйл Блэйзерс" Чонси Биллапс и игрок "Майами Хит" Терри Розье. Их подозревают в причастности к масштабным схемам незаконных ставок и манипуляций покерными играми, в которых фигурируют мафиозные группировки Нью-Йорка. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Два отдельных, но связанных дела охватывают многолетние схемы, приносившие десятки миллионов долларов прибыли. По данным ФБР, одна из них базировалась на инсайдерских ставках на матчи НБА, другая – на мошенничестве с покерными играми в крупных городах США. Директор ФБР Каш Патель назвал это "сагой об инсайдерской торговле в НБА".

Рианна потеряла $36 миллионов из-за провала модного проекта с Louis Vuitton22.10.25, 16:05 • 4686 просмотров

Следствие утверждает, что Терри Розье передавал партнерам непубличную информацию о матчах, которую использовали для выгодных ставок через подставных игроков. Один из случаев произошел в марте 2023 года: Розье заранее сообщил, что покинет игру из-за травмы, что позволило сообщникам сделать ставок на более чем 200 тысяч долларов на его неудачную статистику.

Чонси Биллапс, в свою очередь, обвиняется в содействии манипуляциям покерными играми, которые организовывались якобы "для знаменитостей". По словам прокуроров, использовались мошеннические технологии – от поддельных тасовальщиц карт до "рентгеновских" столов, что позволяло контролировать ход игры.

Директор Лувра подала в отставку после ограбления, но ей отказали22.10.25, 03:57 • 6150 просмотров

Расследование связывает эти операции с организованными преступными семьями Бонанно, Гамбино, Луккезе и Дженовезе, которые контролировали подпольные покерные клубы Нью-Йорка и получали долю прибыли. Часть средств преступники отмывали через криптовалюту.

По словам прокурора США Джозефа Ночеллы, среди обвиняемых также бывший игрок и тренер "Кливленд Кавальерс" Дэймон Джонс.

В своем официальном заявлении НБА сообщила, что Биллапса и Розье отправили в отпуск до завершения следствия. 

Мы относимся к этим обвинениям с высочайшей серьезностью, и честность нашей игры остается нашим главным приоритетом

– подчеркнули в лиге.

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил в эфире ESPN, что поддерживает усиление федерального контроля над спортивными ставками. По его словам, лига уже обратилась к букмекерским партнерам с просьбой ограничить "проп-ставки" – индивидуальные прогнозы, которыми проще всего манипулировать.

Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail21.10.25, 08:58 • 76038 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Каш Патель
Reuters
Нью-Йорк
Соединённые Штаты