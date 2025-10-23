Скандал у НБА: Чонсі Біллапс і Террі Розьє та інші легенди серед десятків обвинувачених у справі про незаконні азартні ігри
Понад 30 осіб, включаючи Чонсі Біллапса та Террі Розьє, звинувачені у причетності до схем незаконних ставок та маніпуляцій покерними іграми. Ці операції, що приносили мільйони доларів, пов'язані з мафіозними угрупованнями Нью-Йорка.
У США спалахнув гучний скандал навколо Національної баскетбольної асоціації. Федеральні прокурори висунули звинувачення понад 30 особам, серед яких – легенда НБА і тренер "Портленд Трейл Блейзерс" Чонсі Біллапс та гравець "Маямі Хіт" Террі Розьє. Їх підозрюють у причетності до масштабних схем незаконних ставок і маніпуляцій покерними іграми, у яких фігурують мафіозні угруповання Нью-Йорка. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Дві окремі, але пов’язані справи охоплюють багаторічні схеми, що приносили десятки мільйонів доларів прибутку. За даними ФБР, одна з них базувалася на інсайдерських ставках на матчі НБА, інша – на шахрайстві з покерними іграми у великих містах США. Директор ФБР Каш Патель назвав це "сагою про інсайдерську торгівлю в НБА".
Слідство стверджує, що Террі Розьє передавав партнерам непублічну інформацію про матчі, яку використовували для вигідних ставок через підставних гравців. Один із випадків стався у березні 2023 року: Розьє заздалегідь повідомив, що залишить гру через травму, що дозволило спільникам зробити ставок на понад 200 тисяч доларів на його невдалу статистику.
Чонсі Біллапс, своєю чергою, звинувачується у сприянні маніпуляціям покерними іграми, які організовувалися нібито "для знаменитостей". За словами прокурорів, використовувалися шахрайські технології – від підроблених тасувальниць карт до "рентгенівських" столів, що дозволяли контролювати хід гри.
Розслідування пов’язує ці операції з організованими злочинними сім’ями Бонанно, Гамбіно, Луккезе та Дженовезе, які контролювали підпільні покерні клуби Нью-Йорка та отримували частку прибутку. Частину коштів злочинці відмивали через криптовалюту.
За словами прокурора США Джозефа Ночелли, серед обвинувачених також колишній гравець і тренер "Клівленд Кавальєрс" Деймон Джонс.
У своїй офіційній заяві НБА повідомила, що Біллапса і Розьє відправили у відпустку до завершення слідства.
Ми ставимося до цих звинувачень з найвищою серйозністю, і чесність нашої гри залишається нашим головним пріоритетом
Комісар НБА Адам Сільвер заявив в ефірі ESPN, що підтримує посилення федерального контролю над спортивними ставками. За його словами, ліга вже звернулася до букмекерських партнерів із проханням обмежити "проп-ставки" – індивідуальні прогнози, якими найпростіше маніпулювати.
