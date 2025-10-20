Стадион Лобановского в Киеве сможет принимать больше болельщиков: увеличена квота фанатов

На матчах Украинской премьер-лиги и Кубка Украины, проводимых на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, сможет присутствовать большее количество болельщиков. Новая квота позволяет разместить более 4 тыс. болельщиков, вместо предыдущих 1800. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо", передает УНН.

Детали

"Отныне на матчах Премьер-лиги и Кубка Украины, проводимых на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, сможет присутствовать большее количество болельщиков. Новая квота – 4333 зрителя. Решение принято после согласования со всеми ответственными органами и базируется на дополнительных мерах безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Увеличение квоты стало возможным благодаря проведению технических работ соответствующими службами клуба, что позволило расширить площадь укрытия и обеспечить соответствие всем требованиям безопасности.

Ранее на трибуны стадиона допускалось 1800 фанатов. В целом же стадион им. Валерия Лобановского вмещает 16 873 болельщиков.

Также отметим, что в этом сезоне луганская "Заря" проводит домашние матчи на стадионе киевлян, однако пока неизвестно, распространяется ли квота на луганчан, ведь клуб пока не обнародовал официальной информации.

Дополнение

После начала полномасштабного вторжения, матчи УПЛ проходили без болельщиков из-за ситуации с безопасностью.

В декабре 2023 года Министерство молодежи и спорта разработало порядок согласования и проведения спортивных соревнований со зрителями.

Порядок предусматривает, что рабочая группа, состоящая из представителей спортивной федерации, руководителей спортивных сооружений, представителей ГСЧС и Нацполиции, проводит осмотр места проведения соревнований.

Перед соревнованиями проводится оценка допустимого количества участников: рабочая группа определяет, сколько людей (спортсмены, тренеры, судьи, персонал, зрители) может присутствовать на мероприятии.

Кроме того, порядок определяет:

доступность укрытий: рабочая группа проверяет укрытия и защитные сооружения вблизи места проведения соревнований. Они должны быть не далее 500 метров, чтобы в случае опасности все смогли быстро и безопасно эвакуироваться. Особое внимание будет уделяться тому, чтобы укрытия были доступны для людей с инвалидностью;

разработка плана эвакуации: руководитель спортивного сооружения создает детальный план эвакуации на случай воздушной тревоги, учитывая потребности лиц с инвалидностью.

акт осмотра: рабочая группа составляет акт, который включает информацию об укрытиях, их вместимости и расстоянии до них.

инструктаж участников: все участники соревнований проходят инструктаж по безопасности и подписывают ознакомительную форму;

подача заявок на проведение соревнований: заявку необходимо подать не позднее чем за 48 часов до соревнований, чтобы успеть провести качественную проверку;

организационная встреча: перед соревнованиями проходят встречи всех задействованных служб для координации действий;

контроль безопасности: на входе в спортивные сооружения проводят проверку безопасности, в частности, и с использованием металлодетекторов для большого количества зрителей.

меры во время опасности: в случае воздушной тревоги или чрезвычайной ситуации главный судья объявляет эвакуацию, а после ее завершения - возобновление соревнований.

Напомним

