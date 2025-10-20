Стадион Лобановского в Киеве сможет принимать больше болельщиков: увеличена квота фанатов

$41.730.10
48.760.24
ukenru
15:34 • 12068 просмотра
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
Эксклюзив
14:23 • 22310 просмотра
Законопроект о виртуальных активах: нардеп рассказала, когда документ могут рассмотреть в Раде
20 октября, 12:10 • 23457 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
20 октября, 08:37 • 32905 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
20 октября, 08:22 • 65742 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
20 октября, 08:16 • 30030 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 30514 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 11573 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 26276 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 26651 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
88%
751мм
Популярные новости
Зеленский объяснил, чем путин постоянно пытается "подкупить" Трампа20 октября, 10:40 • 20527 просмотра
Умер лидер группы Green Grey Андрей Яценко - соцсети20 октября, 13:07 • 6828 просмотра
Когда сперма начинает "портиться": ученые определили опасный возраст для отцовства14:41 • 10411 просмотра
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto15:48 • 14314 просмотра
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo15:55 • 8686 просмотра
публикации
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбаскамиPhoto15:48 • 14337 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления20 октября, 08:22 • 65742 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto20 октября, 08:14 • 46520 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 117841 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 83951 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Блогеры
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Будапешт
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже БекхэмVideo15:55 • 8724 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 67438 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 64609 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 84110 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 81733 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Сериал
WhatsApp
Нью-Йорк Таймс

Стадион Лобановского в Киеве сможет принимать больше болельщиков: увеличена квота фанатов

Киев • УНН

 • 174 просмотра

На стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского теперь смогут присутствовать 4333 болельщика вместо 1800. Это стало возможным благодаря дополнительным мерам безопасности и расширению площади укрытия.

Стадион Лобановского в Киеве сможет принимать больше болельщиков: увеличена квота фанатов

На матчах Украинской премьер-лиги и Кубка Украины, проводимых на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, сможет присутствовать большее количество болельщиков. Новая квота позволяет разместить более 4 тыс. болельщиков, вместо предыдущих 1800. Об этом сообщает пресс-служба "Динамо", передает УНН.

Детали

"Отныне на матчах Премьер-лиги и Кубка Украины, проводимых на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, сможет присутствовать большее количество болельщиков. Новая квота – 4333 зрителя. Решение принято после согласования со всеми ответственными органами и базируется на дополнительных мерах безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения", - говорится в сообщении.

Увеличение квоты стало возможным благодаря проведению технических работ соответствующими службами клуба, что позволило расширить площадь укрытия и обеспечить соответствие всем требованиям безопасности.

Ранее на трибуны стадиона допускалось 1800 фанатов. В целом же стадион им. Валерия Лобановского вмещает 16 873 болельщиков.

Также отметим, что в этом сезоне луганская "Заря" проводит домашние матчи на стадионе киевлян, однако пока неизвестно, распространяется ли квота на луганчан, ведь клуб пока не обнародовал официальной информации.

Дополнение

После начала полномасштабного вторжения, матчи УПЛ проходили без болельщиков из-за ситуации с безопасностью.

В декабре 2023 года Министерство молодежи и спорта разработало порядок согласования и проведения спортивных соревнований со зрителями.

Порядок предусматривает, что рабочая группа, состоящая из представителей спортивной федерации, руководителей спортивных сооружений, представителей ГСЧС и Нацполиции, проводит осмотр места проведения соревнований.

Перед соревнованиями проводится оценка допустимого количества участников: рабочая группа определяет, сколько людей (спортсмены, тренеры, судьи, персонал, зрители) может присутствовать на мероприятии.

Кроме того, порядок определяет:

доступность укрытий: рабочая группа проверяет укрытия и защитные сооружения вблизи места проведения соревнований. Они должны быть не далее 500 метров, чтобы в случае опасности все смогли быстро и безопасно эвакуироваться. Особое внимание будет уделяться тому, чтобы укрытия были доступны для людей с инвалидностью;

разработка плана эвакуации: руководитель спортивного сооружения создает детальный план эвакуации на случай воздушной тревоги, учитывая потребности лиц с инвалидностью.

акт осмотра: рабочая группа составляет акт, который включает информацию об укрытиях, их вместимости и расстоянии до них.

инструктаж участников: все участники соревнований проходят инструктаж по безопасности и подписывают ознакомительную форму;

подача заявок на проведение соревнований: заявку необходимо подать не позднее чем за 48 часов до соревнований, чтобы успеть провести качественную проверку;

организационная встреча: перед соревнованиями проходят встречи всех задействованных служб для координации действий;

контроль безопасности: на входе в спортивные сооружения проводят проверку безопасности, в частности, и с использованием металлодетекторов для большого количества зрителей.

меры во время опасности: в случае воздушной тревоги или чрезвычайной ситуации главный судья объявляет эвакуацию, а после ее завершения - возобновление соревнований.

Напомним

Скандальный новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце, который оказался в центре скандала из-за лайков в соцсетях российских видео, получил благодарность от Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины "за личный вклад и поддержку территориальной обороны".

Павел Башинский

ОбществоСпорт
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Премьер-лига Украины
ФК «Динамо» Киев
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Министерство молодежи и спорта Украины
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Украина