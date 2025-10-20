Скандальний форвард “Динамо” Бленуце отримав подяку від Повітряних сил ЗСУ

Скандальний новачок київського "Динамо" Владіслав Бленуце, який опинився у центрі скандалу через лайки в соцмережах російських відео, отримав подяку від Командування Повітряних сил Збройних сил України "за особистий внесок та підтримку територіальної оборони". Про це Бленуце повідомив в Instagram, передає УНН.

Подяка Бленуце Владіславу за особистий внесок та підтримку територіальної оборони частин Командування Повітряних сил Збройних сил України під час супротиву агресії російської федерації та боротьби за суверенність, незалежність та соборність України. Від щирого серця Бажаємо Вам мирного неба, міцного здоров'я, благополуччя, родинного тепла, невичерпної енергії у подальшому втіленні в життя всіх Ваших прагнень та задумів. У свою чергу ми запевняємо Вас, що віддамо всі свої сили та вміння для захисту суверенітету та територіальної цілісності України – йдеться у подяці Повітряних сил, яку підписав генерал-майор Віктор Плесний.

На початку вересня київське "Динамо" підписало контракт із румунським нападником Владіславом Бленуце.

Вже наступного дня, новачок Бленуце опинився у центрі скандалу: фанати виявили на його сторінці в ТікТок репости відео з російським пропагандистом володимиром соловйовим, а також репости відео з серіалів "Бригада" та іншого російського контенту. У "Динамо" заявили що Бленуце підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки, а сам футболіст сказав про те, що пишається грати в Україні.

У середині вересня під час чергового матчу УПЛ проти київської "Оболоні", ультрас київського "Динамо" закидали лавку запасних команди ватою після стартового свистка.

Також на трибунах вболівальники вивісили банер з написом "Бленуце – чорт".

Головний тренер клубу Олександр Шовковський дав оцінку реакції уболівальників щодо дебюту новачка команди румуна Владіслава Бленуце.

Бленуце – це наш гравець, наша бойова одиниця. Він один з нас, ми разом з ним. Сказати щось уболівальникам? Що я їм можу сказати? У них є своє бачення, ми з цим не погоджуємося. Треба дивитися, що було сказано, як було сказано, про що було сказано. Іноді роблять висновки, не вдаючись у деталі. Він уже все сказав. А ми хочемо сказати, що він один з нас - заявив тоді наставник киян.

Нещодавно захисник "Динамо" Крістіан Біловар в інтерв'ю ексгравцю збірної України, "Динамо" та "Дніпра" Денису Бойко розповів, що Бленуце всю свою першу зарплату відправив ЗСУ.

Коли він уже дав відповідь стосовно своєї позиції – що він підтримує Україну, підтримує наших військових, свою першу заробітну плату всю він відправив ЗСУ – після цього всього це якось стало все. Я до нього після цього підійшов, питаю: "Тобі сказали чи ти сам вирішив так зробити?" Він каже: "Я сам вирішив так зробити, але мене люди трохи неправильно зрозуміли, тому що я постив ці відео не тому, що я підтримую росію, а тому, що там саме в цих відео - заявив Біловар.

Згодом Бленуце в Instagram опублікував пост, на якому показав квитанцію з банку, де перерахував 700 тис. гривень Міністерству оборони України.