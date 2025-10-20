Скандальный форвард "Динамо" Бленуце получил благодарность от Воздушных сил ВСУ

Скандальный новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце, оказавшийся в центре скандала из-за лайков в соцсетях российских видео, получил благодарность от Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины "за личный вклад и поддержку территориальной обороны". Об этом Бленуце сообщил в Instagram, передает УНН.

Благодарность Бленуце Владиславу за личный вклад и поддержку территориальной обороны частей Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины во время сопротивления агрессии российской федерации и борьбы за суверенность, независимость и соборность Украины. От всей души желаем Вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, неисчерпаемой энергии в дальнейшем воплощении в жизнь всех Ваших стремлений и замыслов. В свою очередь мы заверяем Вас, что отдадим все свои силы и умения для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины

В начале сентября киевское "Динамо" подписало контракт с румынским нападающим Владиславом Бленуце.

Уже на следующий день, новичок Бленуце оказался в центре скандала: фанаты обнаружили на его странице в ТикТок репосты видео с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, а также репосты видео из сериалов "Бригада" и другого российского контента. В "Динамо" заявили, что Бленуце подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки, а сам футболист сказал о том, что гордится играть в Украине.

В середине сентября во время очередного матча УПЛ против киевской "Оболони", ультрас киевского "Динамо" забросали скамейку запасных команды ватой после стартового свистка.

Также на трибунах болельщики вывесили баннер с надписью "Бленуце – черт".

Главный тренер клуба Александр Шовковский дал оценку реакции болельщиков относительно дебюта новичка команды румына Владислава Бленуце.

Бленуце – это наш игрок, наша боевая единица. Он один из нас, мы вместе с ним. Сказать что-то болельщикам? Что я им могу сказать? У них есть свое видение, мы с этим не соглашаемся. Надо смотреть, что было сказано, как было сказано, о чем было сказано. Иногда делают выводы, не вдаваясь в детали. Он уже все сказал. А мы хотим сказать, что он один из нас

Недавно защитник "Динамо" Кристиан Биловар в интервью экс-игроку сборной Украины, "Динамо" и "Днепра" Денису Бойко рассказал, что Бленуце всю свою первую зарплату отправил ВСУ.

Когда он уже дал ответ относительно своей позиции – что он поддерживает Украину, поддерживает наших военных, свою первую заработную плату всю он отправил ВСУ – после этого всего это как-то стало все. Я к нему после этого подошел, спрашиваю: "Тебе сказали или ты сам решил так сделать?" Он говорит: "Я сам решил так сделать, но меня люди немного неправильно поняли, потому что я постил эти видео не потому, что я поддерживаю россию, а потому, что там именно в этих видео