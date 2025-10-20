Скандальный форвард "Динамо" Бленуце получил благодарность от Воздушных сил ВСУ
Киев • УНН
Скандальный новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце получил благодарность от Командования Воздушных сил ВСУ за поддержку территориальной обороны. Ранее футболист перечислил 700 тыс. гривен Министерству обороны Украины.
Скандальный новичок киевского "Динамо" Владислав Бленуце, оказавшийся в центре скандала из-за лайков в соцсетях российских видео, получил благодарность от Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины "за личный вклад и поддержку территориальной обороны". Об этом Бленуце сообщил в Instagram, передает УНН.
Благодарность Бленуце Владиславу за личный вклад и поддержку территориальной обороны частей Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины во время сопротивления агрессии российской федерации и борьбы за суверенность, независимость и соборность Украины. От всей души желаем Вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, семейного тепла, неисчерпаемой энергии в дальнейшем воплощении в жизнь всех Ваших стремлений и замыслов. В свою очередь мы заверяем Вас, что отдадим все свои силы и умения для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины
Дополнение
В начале сентября киевское "Динамо" подписало контракт с румынским нападающим Владиславом Бленуце.
Уже на следующий день, новичок Бленуце оказался в центре скандала: фанаты обнаружили на его странице в ТикТок репосты видео с российским пропагандистом Владимиром Соловьевым, а также репосты видео из сериалов "Бригада" и другого российского контента. В "Динамо" заявили, что Бленуце подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки, а сам футболист сказал о том, что гордится играть в Украине.
В середине сентября во время очередного матча УПЛ против киевской "Оболони", ультрас киевского "Динамо" забросали скамейку запасных команды ватой после стартового свистка.
Также на трибунах болельщики вывесили баннер с надписью "Бленуце – черт".
Главный тренер клуба Александр Шовковский дал оценку реакции болельщиков относительно дебюта новичка команды румына Владислава Бленуце.
Бленуце – это наш игрок, наша боевая единица. Он один из нас, мы вместе с ним. Сказать что-то болельщикам? Что я им могу сказать? У них есть свое видение, мы с этим не соглашаемся. Надо смотреть, что было сказано, как было сказано, о чем было сказано. Иногда делают выводы, не вдаваясь в детали. Он уже все сказал. А мы хотим сказать, что он один из нас
"Наша боевая единица": Шовковский прокомментировал реакцию фанатов на скандального новичка "Динамо" Блэнуцэ14.09.25, 03:56 • 4517 просмотров
Недавно защитник "Динамо" Кристиан Биловар в интервью экс-игроку сборной Украины, "Динамо" и "Днепра" Денису Бойко рассказал, что Бленуце всю свою первую зарплату отправил ВСУ.
Когда он уже дал ответ относительно своей позиции – что он поддерживает Украину, поддерживает наших военных, свою первую заработную плату всю он отправил ВСУ – после этого всего это как-то стало все. Я к нему после этого подошел, спрашиваю: "Тебе сказали или ты сам решил так сделать?" Он говорит: "Я сам решил так сделать, но меня люди немного неправильно поняли, потому что я постил эти видео не потому, что я поддерживаю россию, а потому, что там именно в этих видео
Впоследствии Бленуце в Instagram опубликовал пост, на котором показал квитанцию из банка, где перечислил 700 тыс. гривен Министерству обороны Украины.
Мой переезд в Украину был нелегким - преимущественно на психологическом уровне. Меня обвиняют в вещах, которые не определяют, кто я есть. Месяц назад я публично озвучивал свою поддержку ВСУ, а сейчас хочу доказать, что действительно это имел в виду. Я не пытаюсь купить чье-то одобрение - я делаю это искренне, и я этим горжусь