Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 19360 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 40605 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 49344 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 45123 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 57561 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 35886 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 58836 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 59201 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 37797 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36884 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
"Наша боевая единица": Шовковский прокомментировал реакцию фанатов на скандального новичка "Динамо" Блэнуцэ

Киев • УНН

 • 20 просмотра

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский раскритиковал болельщиков за реакцию на дебют румына Владислава Блэнуцэ. Фанаты вывесили баннер "Блэнуцэ – черт" и забросали ватой место игрока на скамейке запасных.

"Наша боевая единица": Шовковский прокомментировал реакцию фанатов на скандального новичка "Динамо" Блэнуцэ

Главный тренер футбольного клуба "Динамо" (Киев) Александр Шовковский дал оценку реакции болельщиков на дебют новичка команды румына Владислава Блэнуцэ в матче Украинской Премьер-лиги против Оболони. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Как известно, фанаты "Динамо" вывесили баннер "Блэнуцэ – черт", а во время игры забросали ватой место на скамейке запасных, где сидел румынский легионер киевлян.

На послематчевой пресс-конференции Шовковский подверг болельщиков возглавляемого им клуба критике.

Блэнуцэ – это наш игрок, наша боевая единица. Он один из нас, мы вместе с ним. Сказать что-то болельщикам? Что я им могу сказать? У них есть свое видение, мы с этим не соглашаемся. Надо смотреть, что было сказано, как было сказано, о чем было сказано. Иногда делают выводы, не вдаваясь в детали. Он уже все сказал. А мы хотим сказать, что он один из нас

- сказал наставник "Динамо".

Контекст

В начале сентября киевское "Динамо" подписало с 23-летним румынским нападающим контракт на пять лет – до лета 2030 года.

Впоследствии Блэнуцэ оказался в центре скандала: фанаты обнаружили на его странице в ТикТок репосты видео с российским пропагандистом владимиром соловьевым, а также репосты видео из сериалов "Бригада" и другого российского контента.

В "Динамо" заявили, что Блэнуцэ подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки, а сам футболист сказал о том, что гордится играть в Украине.

Украинский футболист Владислав Ванат перешел в "Жирону"01.09.25, 15:43 • 3544 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Спорт
Премьер-лига Украины