"Наша боевая единица": Шовковский прокомментировал реакцию фанатов на скандального новичка "Динамо" Блэнуцэ

Главный тренер футбольного клуба "Динамо" (Киев) Александр Шовковский дал оценку реакции болельщиков на дебют новичка команды румына Владислава Блэнуцэ в матче Украинской Премьер-лиги против Оболони. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Как известно, фанаты "Динамо" вывесили баннер "Блэнуцэ – черт", а во время игры забросали ватой место на скамейке запасных, где сидел румынский легионер киевлян.

На послематчевой пресс-конференции Шовковский подверг болельщиков возглавляемого им клуба критике.

Блэнуцэ – это наш игрок, наша боевая единица. Он один из нас, мы вместе с ним. Сказать что-то болельщикам? Что я им могу сказать? У них есть свое видение, мы с этим не соглашаемся. Надо смотреть, что было сказано, как было сказано, о чем было сказано. Иногда делают выводы, не вдаваясь в детали. Он уже все сказал. А мы хотим сказать, что он один из нас - сказал наставник "Динамо".

Контекст

В начале сентября киевское "Динамо" подписало с 23-летним румынским нападающим контракт на пять лет – до лета 2030 года.

Впоследствии Блэнуцэ оказался в центре скандала: фанаты обнаружили на его странице в ТикТок репосты видео с российским пропагандистом владимиром соловьевым, а также репосты видео из сериалов "Бригада" и другого российского контента.

В "Динамо" заявили, что Блэнуцэ подтвердил свою проукраинскую позицию и признал прежние ошибки, а сам футболист сказал о том, что гордится играть в Украине.

