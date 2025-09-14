"Наша бойова одиниця": Шовковський прокоментував реакцію фанів на скандального новачка "Динамо" Бленуце

Головний тренер футбольного клубу "Динамо" (Київ) Олександр Шовковський дав оцінку реакції уболівальників щодо дебюту новачка команди румуна Владіслава Бленуце у матчі Української Прем'єр-ліги проти Оболоні. Про це повідомляє УНН.

Як відомо, фанати "Динамо" вивісили банер "Бленуце – чорт", а під час гри закидали ватою місце на лаві для запасних, де сидів румунський легіонер киян.

На післяматчевій пресконференції Шовковський піддав убоолівальників очолюваного ним клубу критиці.

Бленуце – це наш гравець, наша бойова одиниця. Він один з нас, ми разом з ним. Сказати щось уболівальникам? Що я їм можу сказати? У них є своє бачення, ми з цим не погоджуємося. Треба дивитися, що було сказано, як було сказано, про що було сказано. Іноді роблять висновки, не вдаючись у деталі. Він уже все сказав. А ми хочемо сказати, що він один з нас