"Наша бойова одиниця": Шовковський прокоментував реакцію фанів на скандального новачка "Динамо" Бленуце
Київ • УНН
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розкритикував уболівальників за реакцію на дебют румуна Владіслава Бленуце. Фанати вивісили банер "Бленуце – чорт" та закидали ватою місце гравця на лаві запасних.
Головний тренер футбольного клубу "Динамо" (Київ) Олександр Шовковський дав оцінку реакції уболівальників щодо дебюту новачка команди румуна Владіслава Бленуце у матчі Української Прем'єр-ліги проти Оболоні. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Як відомо, фанати "Динамо" вивісили банер "Бленуце – чорт", а під час гри закидали ватою місце на лаві для запасних, де сидів румунський легіонер киян.
На післяматчевій пресконференції Шовковський піддав убоолівальників очолюваного ним клубу критиці.
Бленуце – це наш гравець, наша бойова одиниця. Він один з нас, ми разом з ним. Сказати щось уболівальникам? Що я їм можу сказати? У них є своє бачення, ми з цим не погоджуємося. Треба дивитися, що було сказано, як було сказано, про що було сказано. Іноді роблять висновки, не вдаючись у деталі. Він уже все сказав. А ми хочемо сказати, що він один з нас
Контекст
На початку вересня київське "Динамо" підписало з 23-річним румунським нападником контракт на п’ять років – до літа 2030 року.
Згодом Бленуце опинився у центрі скандалу: фанати виявили на його сторінці в ТікТок репости відео з російським пропагандистом володимиром соловйовим, а також репости відео з серіалів "Бригада" та іншого російського контенту.
У "Динамо" заявили, що Бленуце підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки, а сам футболіст сказав про те, що пишається грати в Україні.
