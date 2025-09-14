$41.310.10
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 19444 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 40832 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 49553 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 45261 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 57678 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 35927 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 58916 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 59242 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 37808 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36891 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
"Наша бойова одиниця": Шовковський прокоментував реакцію фанів на скандального новачка "Динамо" Бленуце

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський розкритикував уболівальників за реакцію на дебют румуна Владіслава Бленуце. Фанати вивісили банер "Бленуце – чорт" та закидали ватою місце гравця на лаві запасних.

"Наша бойова одиниця": Шовковський прокоментував реакцію фанів на скандального новачка "Динамо" Бленуце

Головний тренер футбольного клубу "Динамо" (Київ) Олександр Шовковський дав оцінку реакції уболівальників щодо дебюту новачка команди румуна Владіслава Бленуце у матчі Української Прем'єр-ліги проти Оболоні. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Як відомо, фанати "Динамо" вивісили банер "Бленуце – чорт", а під час гри закидали ватою місце на лаві для запасних, де сидів румунський легіонер киян.

На післяматчевій пресконференції Шовковський піддав убоолівальників очолюваного ним клубу критиці.

Бленуце – це наш гравець, наша бойова одиниця. Він один з нас, ми разом з ним. Сказати щось уболівальникам? Що я їм можу сказати? У них є своє бачення, ми з цим не погоджуємося. Треба дивитися, що було сказано, як було сказано, про що було сказано. Іноді роблять висновки, не вдаючись у деталі. Він уже все сказав. А ми хочемо сказати, що він один з нас

- сказав наставник "Динамо".

Контекст

На початку вересня київське "Динамо" підписало з 23-річним румунським нападником контракт на п’ять років – до літа 2030 року.

Згодом Бленуце опинився у центрі скандалу: фанати виявили на його сторінці в ТікТок репости відео з російським пропагандистом володимиром соловйовим, а також репости відео з серіалів "Бригада" та іншого російського контенту.

У "Динамо" заявили, що Бленуце підтвердив свою проукраїнську позицію та визнав колишні помилки, а сам футболіст сказав про те, що пишається грати в Україні.

Український футболіст Владислав Ванат перейшов у "Жирону"01.09.25, 15:43 • 3544 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт
Прем'єр-ліга України