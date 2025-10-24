Скандал з азартними іграми в НБА підірвав довіру до ліги на старті нового сезону – Bloomberg
Київ • УНН
ФБР виявило десятки арештів у 11 штатах США, включаючи тренера Чонсі Біллапса та гравця Террі Розьє, у масштабному розслідуванні азартних ігор. Скандал підриває довіру до НБА на початку сезону та на тлі багатомільярдної угоди з медіаправа.
Федеральне розслідування в США розкриває участь тренера та гравця НБА в схемах ставок, ставлячи під сумнів чесність ліги і ставлячи її керівництво перед серйозними викликами на фоні початку сезону та багатомільярдної угоди з медіаправа. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Перший тиждень нового сезону НБА опинився в центрі скандалу після того, як директор ФБР Кеш Патель повідомив про десятки арештів у 11 штатах США у рамках масштабного федерального розслідування щодо азартних ігор. Серед підозрюваних – тренер Чонсі Біллапс і гравець Террі Розьє, а також нью-йоркські організовані злочинні угруповання.
Скандал у НБА: Чонсі Біллапс і Террі Розьє та інші легенди серед десятків обвинувачених у справі про незаконні азартні ігри23.10.25, 20:53 • 2838 переглядiв
За даними слідства, Розьє, який у 2023 році виступав за "Шарлотт Хорнетс", нібито повідомляв співучасникам про плани дострокового завершення ігор, отримавши за це 100 000 доларів. Біллапса ж звинувачують у шахрайських схемах підпільного покерного клубу та наданні непублічної інформації про команду.
Експерти прогнозують, що цей скандал може серйозно підірвати довіру вболівальників.
Це буде поворотним моментом для НБА
Ліга вже відправила Біллапса та Роз’є у відпустку й запевнила у співпраці зі слідчими, однак офіційних коментарів НБА щодо ситуації поки немає.
Мовний скандал у медіафутболі за участі Селезньова: що каже мовний омбудсмен та Мінмолодьспорту17.06.25, 22:59 • 4368 переглядiв
Скандал відбувається на фоні першого року 11-річної угоди з медіаправа на 77 мільярдів доларів. Він також нагадує про складнощі, що виникли після легалізації спортивних ставок у США, яку підтримував комісар Адам Сільвер. Ліга отримує сотні мільйонів доларів від букмекерських компаній, але випадки маніпуляцій і статистично "пропозиційних" ставок ставлять під загрозу репутацію НБА.
Подібні проблеми вже траплялися минулого року, коли Джонтей Портер з "Торонто Репторс" визнався у змові для спотворення статистики. Справи Роз’є та Біллапса вказують на те, що контроль над азартними ставками та чесністю ігор залишається однією з головних проблем сучасного американського спорту.
Стадіон Лобановського у Києві зможе приймати більше вболівальників: збільшено квоту фанатів20.10.25, 23:01 • 3779 переглядiв