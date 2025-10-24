Скандал з азартними іграми в НБА підірвав довіру до ліги на старті нового сезону – Bloomberg

Федеральне розслідування в США розкриває участь тренера та гравця НБА в схемах ставок, ставлячи під сумнів чесність ліги і ставлячи її керівництво перед серйозними викликами на фоні початку сезону та багатомільярдної угоди з медіаправа. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Перший тиждень нового сезону НБА опинився в центрі скандалу після того, як директор ФБР Кеш Патель повідомив про десятки арештів у 11 штатах США у рамках масштабного федерального розслідування щодо азартних ігор. Серед підозрюваних – тренер Чонсі Біллапс і гравець Террі Розьє, а також нью-йоркські організовані злочинні угруповання.

Скандал у НБА: Чонсі Біллапс і Террі Розьє та інші легенди серед десятків обвинувачених у справі про незаконні азартні ігри

За даними слідства, Розьє, який у 2023 році виступав за "Шарлотт Хорнетс", нібито повідомляв співучасникам про плани дострокового завершення ігор, отримавши за це 100 000 доларів. Біллапса ж звинувачують у шахрайських схемах підпільного покерного клубу та наданні непублічної інформації про команду.

Експерти прогнозують, що цей скандал може серйозно підірвати довіру вболівальників.

Це буде поворотним моментом для НБА – зазначив Метью Бакович, колишній оператор букмекерських контор.

Ліга вже відправила Біллапса та Роз’є у відпустку й запевнила у співпраці зі слідчими, однак офіційних коментарів НБА щодо ситуації поки немає.

Скандал відбувається на фоні першого року 11-річної угоди з медіаправа на 77 мільярдів доларів. Він також нагадує про складнощі, що виникли після легалізації спортивних ставок у США, яку підтримував комісар Адам Сільвер. Ліга отримує сотні мільйонів доларів від букмекерських компаній, але випадки маніпуляцій і статистично "пропозиційних" ставок ставлять під загрозу репутацію НБА.

Подібні проблеми вже траплялися минулого року, коли Джонтей Портер з "Торонто Репторс" визнався у змові для спотворення статистики. Справи Роз’є та Біллапса вказують на те, що контроль над азартними ставками та чесністю ігор залишається однією з головних проблем сучасного американського спорту.

