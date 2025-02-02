В Аргентині відбувся масовий ЛГБТ-марш через скандальну промову президента Мілея в Давосі
Київ • УНН
Тисячі аргентинців вийшли на ЛГБТ-марш у 23 містах країни після виступу президента Мілеї в Давосі. Протестувальники виступили проти його заяв про ЛГБТІК+ спільноту та планів скасування гендерної політики.
Тисячі аргентинців протестували проти виступу президента-лібертаріанця Хав’єра Мілея в Давосі, де він образив спільноту ЛГБТІК+, пов’язуючи її з педофілією.
Передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Тисячі людей вийшли на демонстрацію в суботу в Буенос-Айресі та 22 інших містах Аргентини проти виступу президента Хав'єра Мілеї на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, в якому він критикував фемінізм і цінності лівого прогресизму.
Контекст
Хав'єр Мілей образив спільноту ЛГБТІК+, пов’язуючи її з педофілією, поставив під сумнів гендерну політику та заявив, що фемінізм прагне "привілеїв", які підривають рівність перед законом
Події у столиці Аргентини
Так званий "Федеральний марш антифашистської та антирасистської гордості" був скликаний ЛГБТІК+ просторами країни для боротьби з "економічним насильством, політичними переслідуваннями та сексуальними репресіями уряду Хав’єра Мілеї" через кілька днів після його виступу в Давосі, 23 січня.
Одягнувши різнокольорові прапори, транспаранти, футболки та скандуючи гасло "права не підлягають обговоренню", протестувальники зібралися на центральній площі Пласа-де-Майо, звичайному місці протестів
З плакатами "ми не повернемося до комірчини" та "завойовані права не торкаються, жодного кроку назад" протестувальники прямували від Конгресу до Будинку уряду в Буенос-Айресі, але протести відбулися й в інших провінціях. країни та в таких містах, як Лондон, Мадрид, Лісабон, Барселона, Париж і Монтевідео.
Ми не можемо дозволити, щоб різноманітність більше не була частиною процесу, і це дуже серйозно, що офіс президента повинен висловлюватися в цих термінах. Як громадянин, як вчитель, як мати, я кажу "ні" і я ми підтримуємо цей заклик
Демонстрація відбулася через тиждень після того, як уряд також оголосив, що просуватиме законопроект під назвою "Рівність перед законом", який передбачає скасування феміциду як кримінального обтяжуючого фактора, а також припинення використання небінарних документів, що посвідчують особу, і транс квоти на працевлаштування, серед інших ініціатив.
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