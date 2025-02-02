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В Аргентині відбувся масовий ЛГБТ-марш через скандальну промову президента Мілея в Давосі

В Аргентині відбувся масовий ЛГБТ-марш через скандальну промову президента Мілея в Давосі

Київ • УНН

 • 36957 перегляди

Тисячі аргентинців вийшли на ЛГБТ-марш у 23 містах країни після виступу президента Мілеї в Давосі. Протестувальники виступили проти його заяв про ЛГБТІК+ спільноту та планів скасування гендерної політики.

Тисячі аргентинців протестували проти виступу президента-лібертаріанця Хав’єра Мілея в Давосі, де він образив спільноту ЛГБТІК+, пов’язуючи її з педофілією.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Тисячі людей вийшли на демонстрацію в суботу в Буенос-Айресі та 22 інших містах Аргентини проти виступу президента Хав'єра Мілеї на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, в якому він критикував фемінізм і цінності лівого прогресизму.

Контекст

Хав'єр Мілей образив спільноту ЛГБТІК+, пов’язуючи її з педофілією, поставив під сумнів гендерну політику та заявив, що фемінізм прагне "привілеїв", які підривають рівність перед законом

- пише Reuters.

Події у столиці Аргентини

Так званий "Федеральний марш антифашистської та антирасистської гордості" був скликаний ЛГБТІК+ просторами країни для боротьби з "економічним насильством, політичними переслідуваннями та сексуальними репресіями уряду Хав’єра Мілеї" через кілька днів після його виступу в Давосі, 23 січня.

Одягнувши різнокольорові прапори, транспаранти, футболки та скандуючи гасло "права не підлягають обговоренню", протестувальники зібралися на центральній площі Пласа-де-Майо, звичайному місці протестів

З плакатами "ми не повернемося до комірчини" та "завойовані права не торкаються, жодного кроку назад" протестувальники прямували від Конгресу до Будинку уряду в Буенос-Айресі, але протести відбулися й в інших провінціях. країни та в таких містах, як Лондон, Мадрид, Лісабон, Барселона, Париж і Монтевідео.

Ми не можемо дозволити, щоб різноманітність більше не була частиною процесу, і це дуже серйозно, що офіс президента повинен висловлюватися в цих термінах. Як громадянин, як вчитель, як мати, я кажу "ні" і я ми підтримуємо цей заклик

– сказала 42-річна вчителька Сінтія Віньо Reuters Television.

Демонстрація відбулася через тиждень після того, як уряд також оголосив, що просуватиме законопроект під назвою "Рівність перед законом", який передбачає скасування феміциду як кримінального обтяжуючого фактора, а також припинення використання небінарних документів, що посвідчують особу, і транс квоти на працевлаштування, серед інших ініціатив.

Адміністрація Трампа заборонила вивішувати прапори гей-парадів та Black Lives Matter у консульствах США24.01.25, 09:47 • 27667 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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