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День моди та День Незалежності Аргентини: що ще відзначають 9 липня

Київ • УНН

 • 556 перегляди

9 липня відзначають День моди, Міжнародний день знищення стрілецької зброї, День Незалежності Аргентини, якій виповнюється 209 років, та вшановують пам’ять святого священномученика Панкратія.

День моди та День Незалежності Аргентини: що ще відзначають 9 липня

Сьогодні, 9 липня, у світі відзначають День моди та День Незалежності Аргентини, якій цьогоріч виповнюється 209 років, пише УНН.

День моди

У сучасному світі мода перетворилася на невід’ємний елемент соціальної та культурної ідентичності. 9 липня щороку відзначається день, присвячений самовираженню через одяг, аксесуари й макіяж.

Свято виникло у США у 2016 році й було неофіційним, проте згодом воно набуло міжнародної популярності. Його часто розглядають як своєрідний виклик модним стандартам, нав’язаним глобальними брендами та індустрією.

Особливої популярності День моди набув серед представників ЛГБТК-спільноти, а також серед тих, хто прагне вільно експериментувати з власним образом без страху осуду.

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Міжнародний день знищення зброї

Щороку 9 липня у світі відзначають Міжнародний день знищення стрілецької зброї, започаткований ООН у 2001 році. Це щорічне липневе нагадування про загрози, які становить неконтрольована вогнепальна зброя для миру та безпеки в глобальному масштабі.

У світі нараховується близько 875 мільйонів одиниць цивільної вогнепальної зброї, і щонайменше п’ята частина цього арсеналу - у незаконному обігу. Саме тому боротьба з нелегальним розповсюдженням зброї стала одним із пріоритетів ООН.

Особливо гостро проблема надлишкової і неконтрольованої зброї постала після збройних конфліктів на Балканах. Після завершення воєн у регіоні залишилась велика кількість надлишкової зброї, яка не тільки не контролювалася, але й активно використовувалася у кримінальних цілях, призводячи до нових трагедій.

Для протидії цій загрозі країни Південно-Східної Європи спільно з ООН розробили Регіональний план боротьби з незаконним обігом та надмірним накопиченням стрілецької зброї. За час існування ініціативи у десятках країн проведено масштабні кампанії з утилізації зброї.

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День Незалежності Аргентини

9 липня в Аргентині відзначають одне з найважливіших національних свят - День незалежності. Саме цього дня 1816 року, у місті Тукуман, було офіційно проголошено розрив із колоніальним пануванням Іспанії. Ця подія стала вирішальним кроком у боротьбі аргентинського народу за свободу та національне самовизначення.

У цей день у столиці країни, Буенос-Айресі, відбуваються урочисті події - від військових парадів до святкових концертів і масових вуличних гулянь. Особливою подією є церемонія на історичній площі Пласа-де-Майо, де збираються тисячі людей, аби вшанувати героїв визвольного руху.

У День незалежності аргентинці прикрашають свої оселі національними кольорами, одягають традиційне вбрання, танцюють фольклорні танці та співають народні пісні.

День святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

9 липня православна церква вшановує пам’ять святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. За переказами, він народився на межі I століття у заможній родині, яка, за різними джерелами, походила з Антіохії або з Понту. Його батьки були юдеями, але ще за життя Ісуса Христа переїхали до Єрусалима, де Панкратій став свідком багатьох подій з життя Спасителя.

Після Його Воскресіння вся родина увірувала в Христа, прийняла хрещення і приєдналася до перших християнських громад. Панкратій близько знав апостолів Петра та Павла, які цінували його за щиру віру, знання Писання і відданість служінню. За церковним переказом, саме апостол Петро поставив його єпископом у Тавроменії - місті на острові Сицилія, відомому нині як Таорміна.

На той час Тавроменія була язичницьким осередком, і новопризначеному єпископу випало важке завдання -навернути місцевих жителів до християнства. Завдяки його ревній молитві, проповіді та духовній силі, за свідченнями, відбувались численні чуда: зцілення, вигнання злих духів і навернення багатьох язичників до віри у Христа.

Однак діяльність Панкратія викликала лють у послідовників язичницьких культів, особливо у прихильників богині Артеміди. Під час одного з нападів вони жорстоко вбили його - за переказами, камінням і мечами. Сталося це, ймовірно, у середині I століття - за різними джерелами, у 40-х або до 60 року нашої ери. Святий Панкратій залишив по собі глибоку духовну спадщину як мужній проповідник, що віддав життя за віру.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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