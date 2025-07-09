День моди та День Незалежності Аргентини: що ще відзначають 9 липня

Сьогодні, 9 липня, у світі відзначають День моди та День Незалежності Аргентини, якій цьогоріч виповнюється 209 років, пише УНН.

День моди

У сучасному світі мода перетворилася на невід’ємний елемент соціальної та культурної ідентичності. 9 липня щороку відзначається день, присвячений самовираженню через одяг, аксесуари й макіяж.

Свято виникло у США у 2016 році й було неофіційним, проте згодом воно набуло міжнародної популярності. Його часто розглядають як своєрідний виклик модним стандартам, нав’язаним глобальними брендами та індустрією.

Особливої популярності День моди набув серед представників ЛГБТК-спільноти, а також серед тих, хто прагне вільно експериментувати з власним образом без страху осуду.

Віллу легендарного кутюр’є Лагерфельда під Парижем продали за 4,7 мільйона євро

Міжнародний день знищення зброї

Щороку 9 липня у світі відзначають Міжнародний день знищення стрілецької зброї, започаткований ООН у 2001 році. Це щорічне липневе нагадування про загрози, які становить неконтрольована вогнепальна зброя для миру та безпеки в глобальному масштабі.

У світі нараховується близько 875 мільйонів одиниць цивільної вогнепальної зброї, і щонайменше п’ята частина цього арсеналу - у незаконному обігу. Саме тому боротьба з нелегальним розповсюдженням зброї стала одним із пріоритетів ООН.

Особливо гостро проблема надлишкової і неконтрольованої зброї постала після збройних конфліктів на Балканах. Після завершення воєн у регіоні залишилась велика кількість надлишкової зброї, яка не тільки не контролювалася, але й активно використовувалася у кримінальних цілях, призводячи до нових трагедій.

Для протидії цій загрозі країни Південно-Східної Європи спільно з ООН розробили Регіональний план боротьби з незаконним обігом та надмірним накопиченням стрілецької зброї. За час існування ініціативи у десятках країн проведено масштабні кампанії з утилізації зброї.

Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет для Patriot - Axios

День Незалежності Аргентини

9 липня в Аргентині відзначають одне з найважливіших національних свят - День незалежності. Саме цього дня 1816 року, у місті Тукуман, було офіційно проголошено розрив із колоніальним пануванням Іспанії. Ця подія стала вирішальним кроком у боротьбі аргентинського народу за свободу та національне самовизначення.

У цей день у столиці країни, Буенос-Айресі, відбуваються урочисті події - від військових парадів до святкових концертів і масових вуличних гулянь. Особливою подією є церемонія на історичній площі Пласа-де-Майо, де збираються тисячі людей, аби вшанувати героїв визвольного руху.

У День незалежності аргентинці прикрашають свої оселі національними кольорами, одягають традиційне вбрання, танцюють фольклорні танці та співають народні пісні.

День святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського

9 липня православна церква вшановує пам’ять святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. За переказами, він народився на межі I століття у заможній родині, яка, за різними джерелами, походила з Антіохії або з Понту. Його батьки були юдеями, але ще за життя Ісуса Христа переїхали до Єрусалима, де Панкратій став свідком багатьох подій з життя Спасителя.

Після Його Воскресіння вся родина увірувала в Христа, прийняла хрещення і приєдналася до перших християнських громад. Панкратій близько знав апостолів Петра та Павла, які цінували його за щиру віру, знання Писання і відданість служінню. За церковним переказом, саме апостол Петро поставив його єпископом у Тавроменії - місті на острові Сицилія, відомому нині як Таорміна.

На той час Тавроменія була язичницьким осередком, і новопризначеному єпископу випало важке завдання -навернути місцевих жителів до християнства. Завдяки його ревній молитві, проповіді та духовній силі, за свідченнями, відбувались численні чуда: зцілення, вигнання злих духів і навернення багатьох язичників до віри у Христа.

Однак діяльність Панкратія викликала лють у послідовників язичницьких культів, особливо у прихильників богині Артеміди. Під час одного з нападів вони жорстоко вбили його - за переказами, камінням і мечами. Сталося це, ймовірно, у середині I століття - за різними джерелами, у 40-х або до 60 року нашої ери. Святий Панкратій залишив по собі глибоку духовну спадщину як мужній проповідник, що віддав життя за віру.

Штучний інтелект розкрив приховані мовні закономірності та ймовірне авторство Біблії