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День моды и День Независимости Аргентины: что еще отмечают 9 июля

Киев • УНН

 • 226 просмотра

9 июля отмечают День моды, Международный день уничтожения стрелкового оружия, День Независимости Аргентины, которой исполняется 209 лет, и чтят память святого священномученика Панкратия.

День моды и День Независимости Аргентины: что еще отмечают 9 июля

Сегодня, 9 июля, в мире отмечают День моды и День Независимости Аргентины, которой в этом году исполняется 209 лет, пишет УНН.

День моды

В современном мире мода превратилась в неотъемлемый элемент социальной и культурной идентичности. 9 июля ежегодно отмечается день, посвященный самовыражению через одежду, аксессуары и макияж.

Праздник возник в США в 2016 году и был неофициальным, однако впоследствии он приобрел международную популярность. Его часто рассматривают как своеобразный вызов модным стандартам, навязанным глобальными брендами и индустрией.

Особую популярность День моды приобрел среди представителей ЛГБТК-сообщества, а также среди тех, кто стремится свободно экспериментировать с собственным образом без страха осуждения.

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Международный день уничтожения оружия

Ежегодно 9 июля в мире отмечают Международный день уничтожения стрелкового оружия, учрежденный ООН в 2001 году. Это ежегодное июльское напоминание об угрозах, которые представляет неконтролируемое огнестрельное оружие для мира и безопасности в глобальном масштабе.

В мире насчитывается около 875 миллионов единиц гражданского огнестрельного оружия, и по меньшей мере пятая часть этого арсенала - в незаконном обороте. Именно поэтому борьба с нелегальным распространением оружия стала одним из приоритетов ООН.

Особенно остро проблема избыточного и неконтролируемого оружия встала после вооруженных конфликтов на Балканах. После завершения войн в регионе осталось большое количество избыточного оружия, которое не только не контролировалось, но и активно использовалось в криминальных целях, приводя к новым трагедиям.

Для противодействия этой угрозе страны Юго-Восточной Европы совместно с ООН разработали Региональный план борьбы с незаконным оборотом и чрезмерным накоплением стрелкового оружия. За время существования инициативы в десятках стран проведены масштабные кампании по утилизации оружия.

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День Независимости Аргентины

9 июля в Аргентине отмечают один из важнейших национальных праздников - День независимости. Именно в этот день 1816 года, в городе Тукуман, было официально провозглашено расторжение колониального господства Испании. Это событие стало решающим шагом в борьбе аргентинского народа за свободу и национальное самоопределение.

В этот день в столице страны, Буэнос-Айресе, проходят торжественные события - от военных парадов до праздничных концертов и массовых уличных гуляний. Особым событием является церемония на исторической площади Пласа-де-Майо, где собираются тысячи людей, чтобы почтить героев освободительного движения.

В День независимости аргентинцы украшают свои дома национальными цветами, надевают традиционные наряды, танцуют фольклорные танцы и поют народные песни.

День святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского

9 июля православная церковь чтит память святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. По преданию, он родился на рубеже I века в состоятельной семье, которая, по разным источникам, происходила из Антиохии или из Понта. Его родители были иудеями, но еще при жизни Иисуса Христа переехали в Иерусалим, где Панкратий стал свидетелем многих событий из жизни Спасителя.

После Его Воскресения вся семья уверовала в Христа, приняла крещение и присоединилась к первым христианским общинам. Панкратий близко знал апостолов Петра и Павла, которые ценили его за искреннюю веру, знание Писания и преданность служению. По церковному преданию, именно апостол Петр поставил его епископом в Тавромении - городе на острове Сицилия, известном ныне как Таормина.

В то время Тавромения была языческим центром, и новоназначенному епископу выпала трудная задача - обратить местных жителей в христианство. Благодаря его ревностной молитве, проповеди и духовной силе, по свидетельствам, происходили многочисленные чудеса: исцеления, изгнания злых духов и обращение многих язычников к вере во Христа.

Однако деятельность Панкратия вызвала ярость у последователей языческих культов, особенно у сторонников богини Артемиды. Во время одного из нападений они жестоко убили его - по преданию, камнями и мечами. Произошло это, вероятно, в середине I века - по разным источникам, в 40-х или до 60 года нашей эры. Святой Панкратий оставил после себя глубокое духовное наследие как мужественный проповедник, отдавший жизнь за веру.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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