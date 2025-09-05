$41.350.02
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
08:28 • 1372 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
08:19 • 2658 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
06:13 • 12327 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции
4 сентября, 17:30 • 24011 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 43755 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
4 сентября, 14:02 • 36945 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – Вениславский
4 сентября, 10:04 • 39267 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 39996 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 30599 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Месси оформил дубль в прощальном домашнем матче отбора ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Лионель Месси забил два гола в своем последнем домашнем матче квалификации ЧМ, приведя Аргентину к победе 3:0 над Венесуэлой. Аргентина возглавляет отборочную таблицу и гарантировала себе участие в ЧМ-2026.

Месси оформил дубль в прощальном домашнем матче отбора ЧМ-2026

Лионель Месси ярко завершил свой последний домашний матч в квалификации чемпионата мира, оформив дубль в победе Аргентины над Венесуэлой. "Альбиселесте" уверенно возглавляют таблицу отбора к ЧМ-2026 в Северной Америке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В Буэнос-Айресе действующие чемпионы мира Аргентина одержали убедительную победу 3:0 над Венесуэлой. Главным героем вечера стал Лионель Месси, забивший два гола – на 39-й и 80-й минутах. Еще один мяч на счету Лаутаро Мартинеса, который отличился ударом головой после подачи Нико Гонсалеса.

Возможность попрощаться с отборочными матчами на домашнем стадионе таким образом – это моя давняя мечта

- эмоционально признался восьмикратный обладатель "Золотого мяча". 

Месси подчеркнул, что еще не принял решение о завершении карьеры, но признал: "Время идет, и прошло уже много лет".

Покупайте заранее, потому что ценообразование динамическое: билеты на ЧМ по футболу-2026 будут стоить более 6700 долларов03.09.25, 21:38 • 3672 просмотра

Для Аргентины эта победа стала очередным подтверждением доминирования в отборе: команда имеет 38 очков и досрочно гарантировала себе участие в чемпионате мира 2026 года, который состоится в Канаде, США и Мексике. Следующий матч команда Месси проведет против Эквадора.

Другие поединки квалификации

Бразилия разгромила Чили 3:0 на "Маракане" благодаря голам Эстевана, Лукаса Пакета и Бруно Гимарайнша. Уругвай поднялся на третье место после победы над Перу 3:0 (забили Агирре, де Арраскаэта и Виньяс). Парагвай впервые за 16 лет обеспечил себе выход на чемпионат мира после ничьей с Эквадором 0:0. Колумбия одержала важную победу над Боливией 3:0 (отличились Родригес, Кордоба и Кинтеро). Венесуэла осталась на седьмой позиции с 18 очками и будет бороться за шанс попасть в плей-офф, где ее соперником станет Колумбия.

Таким образом, отборочный турнир в Южной Америке не только закрепил статус Аргентины как фаворита, но и стал знаковым моментом в карьере Месси, который оставил болельщикам незабываемый вечер.

Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против Франции05.09.25, 09:13 • 12318 просмотров

Степан Гафтко

