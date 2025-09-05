Месси оформил дубль в прощальном домашнем матче отбора ЧМ-2026

Лионель Месси ярко завершил свой последний домашний матч в квалификации чемпионата мира, оформив дубль в победе Аргентины над Венесуэлой. "Альбиселесте" уверенно возглавляют таблицу отбора к ЧМ-2026 в Северной Америке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В Буэнос-Айресе действующие чемпионы мира Аргентина одержали убедительную победу 3:0 над Венесуэлой. Главным героем вечера стал Лионель Месси, забивший два гола – на 39-й и 80-й минутах. Еще один мяч на счету Лаутаро Мартинеса, который отличился ударом головой после подачи Нико Гонсалеса.

Возможность попрощаться с отборочными матчами на домашнем стадионе таким образом – это моя давняя мечта - эмоционально признался восьмикратный обладатель "Золотого мяча".

Месси подчеркнул, что еще не принял решение о завершении карьеры, но признал: "Время идет, и прошло уже много лет".

Для Аргентины эта победа стала очередным подтверждением доминирования в отборе: команда имеет 38 очков и досрочно гарантировала себе участие в чемпионате мира 2026 года, который состоится в Канаде, США и Мексике. Следующий матч команда Месси проведет против Эквадора.

Другие поединки квалификации

Бразилия разгромила Чили 3:0 на "Маракане" благодаря голам Эстевана, Лукаса Пакета и Бруно Гимарайнша. Уругвай поднялся на третье место после победы над Перу 3:0 (забили Агирре, де Арраскаэта и Виньяс). Парагвай впервые за 16 лет обеспечил себе выход на чемпионат мира после ничьей с Эквадором 0:0. Колумбия одержала важную победу над Боливией 3:0 (отличились Родригес, Кордоба и Кинтеро). Венесуэла осталась на седьмой позиции с 18 очками и будет бороться за шанс попасть в плей-офф, где ее соперником станет Колумбия.

Таким образом, отборочный турнир в Южной Америке не только закрепил статус Аргентины как фаворита, но и стал знаковым моментом в карьере Месси, который оставил болельщикам незабываемый вечер.

