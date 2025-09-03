Покупайте заранее, потому что ценообразование динамическое: билеты на ЧМ по футболу-2026 будут стоить более 6700 долларов

ФИФА подтвердила, что билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года будут стоить от 60 долларов, но Международная федерация футбола также "приветствует" динамическое ценообразование, что приведет к повышению цен.

Детали

Футбольные болельщики могут приобрести билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года по цене в 60 долларов, но это в лучшем случае. ФИФА подтвердила, что будет использовать динамическое ценообразование. Это чиновники ФИФА обсуждали за неделю до начала продаж.

Справка

Динамическое ценообразование означает, что эти начальные цены могут, и, вероятно, значительно вырастут. В данном случае, цены на билеты будут корректироваться продавцом в соответствии со спросом.

Самые дешевые билеты будут стоить от 60 долларов. Впрочем, самые дорогие, на лучшие места - будут стоить от 6730 долларов.

Покупайте билеты заранее - ключевое сообщение. Особенно если вы знаете, где будете, потому что живете в этом городе, или вы болельщик трех стран-хозяек, и вы уже знаете, когда и где они будут играть. - объясняет Геймо Ширги, главный операционный директор Чемпионата мира.

Из недавней истории

Достаточно вспомнить 2022 год, турнир в Катаре. Как только были объявлены подробности о билетах на турнир, цены быстро выросли до 475 долларов США, а затем и до 1607 долларов США.

Напомним

