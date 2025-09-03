$41.360.01
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
14:02 • 17308 просмотра
Сегодня или на днях: Зеленский анонсировал разговор с Трампом
13:52 • 17025 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 17800 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 35133 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
3 сентября, 10:05 • 21413 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
3 сентября, 09:24 • 23177 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
3 сентября, 07:25 • 22100 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 24007 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 43891 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Покупайте заранее, потому что ценообразование динамическое: билеты на ЧМ по футболу-2026 будут стоить более 6700 долларов

Киев • УНН

 • 840 просмотра

ФИФА подтвердила, что билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года будут стоить от 60 долларов, но динамическое ценообразование может повысить цены до 6730 долларов. Чиновники ФИФА рекомендуют покупать билеты заранее, чтобы избежать значительного роста цен, как это было на ЧМ-2022.

Покупайте заранее, потому что ценообразование динамическое: билеты на ЧМ по футболу-2026 будут стоить более 6700 долларов

ФИФА подтвердила, что билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года будут стоить от 60 долларов, но Международная федерация футбола также "приветствует" динамическое ценообразование, что приведет к повышению цен.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Футбольные болельщики могут приобрести билеты на Чемпионат мира по футболу 2026 года по цене в 60 долларов, но это в лучшем случае. ФИФА подтвердила, что будет использовать динамическое ценообразование. Это чиновники ФИФА обсуждали за неделю до начала продаж.

Справка

Динамическое ценообразование означает, что эти начальные цены могут, и, вероятно, значительно вырастут. В данном случае, цены на билеты будут корректироваться продавцом в соответствии со спросом.

Самые дешевые билеты будут стоить от 60 долларов. Впрочем, самые дорогие, на лучшие места - будут стоить от 6730 долларов.

Покупайте билеты заранее - ключевое сообщение. Особенно если вы знаете, где будете, потому что живете в этом городе, или вы болельщик трех стран-хозяек, и вы уже знаете, когда и где они будут играть.

- объясняет Геймо Ширги, главный операционный директор Чемпионата мира.

Из недавней истории

 Достаточно вспомнить 2022 год, турнир в Катаре. Как только были объявлены подробности о билетах на турнир, цены быстро выросли до 475 долларов США, а затем и до 1607 долларов США. 

Напомним 

Президент США Дональд Трамп заявил, что может пригласить президента рф владимира путина на чемпионат мира по футболу 2026 года в США.

Президент США Дональд Трамп выразил желание забрать кубок Чемпионата мира по футболу, который глава ФИФА Джанни Инфантино привез в Белый дом.

Сборная Украины потеряла еще одного ключевого игрока перед отбором на ЧМ. Защитник Виталий Миколенко покинул расположение сборной Украины из-за повреждения.

В 2024 году расходы на живую музыку в Великобритании выросли до рекордных 6,68 млрд фунтов. Это на 9,5% больше, чем в 2023 году. 

Игорь Тележников

СпортФинансы
Владимир Путин
Ассошиэйтед Пресс
СВИФТ
Дональд Трамп
Великобритания
Катар
Соединённые Штаты