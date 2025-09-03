Тур Тейлор Свіфт допоміг встановити рекорд: британці витратили 6,7 млрд фунтів на живу музику

$41.360.01
48.180.29
ukenru
Ексклюзив
12:08 • 1570 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
11:49 • 7714 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
10:05 • 10792 перегляди
На Київщині під час сварки брат вбив неповнолітню сестру
09:24 • 15001 перегляди
Рада зробила крок до легалізації криптовалюти
Ексклюзив
07:25 • 15642 перегляди
Акціонери банків в Україні позбавлені правових інструментів захисту бізнесу - політолог
3 вересня, 06:20 • 19862 перегляди
Повітряна атака рф 3 вересня: ППО збила 451 ціль з 526Photo
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 30429 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
3 вересня, 06:00 • 29056 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto
2 вересня, 11:50 • 84133 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 105393 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 240659 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 240636 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 231469 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 228053 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 222140 перегляди
Публікації
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
11:49 • 7716 перегляди
В США визнали непридатною до співпраці компанію, якій Державіаслужба України довірила супровід ремонтної документації по вертольотам Ми-8Photo06:57 • 17467 перегляди
Політолог про новий політичний сезон: які очікування від уряду та Ради
Ексклюзив
3 вересня, 06:16 • 30429 перегляди
Відбитки пальців і боротьба з нелегальною міграцією: все, що потрібно знати про нові правила в’їзду до ЄвросоюзуPhoto3 вересня, 06:00 • 29056 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto2 вересня, 11:50 • 84133 перегляди
Актуальнi люди
Олексій Гончаренко
Володимир Зеленський
Олена Сосєдка
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Дніпро (місто)
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto2 вересня, 14:15 • 21267 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo2 вересня, 11:20 • 34965 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ2 вересня, 10:43 • 37650 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 51771 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 97138 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
M1 Abrams
YouTube
Forbes
Шахед-136

Тур Тейлор Свіфт допоміг встановити рекорд: британці витратили 6,7 млрд фунтів на живу музику

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Витрати споживачів Великої Британії на живу музику у 2024 році зросли до 6,68 млрд фунтів стерлінгів, що на 9,5% більше, ніж торік. Це зростання значною мірою зумовлене масштабними турами Тейлор Свіфт, Дуа Ліпи та Чарлі XCX, які збирали повні стадіони.

Тур Тейлор Свіфт допоміг встановити рекорд: британці витратили 6,7 млрд фунтів на живу музику

У 2024 році витрати на живу музику у Великій Британії зросли до рекордних 6,68 млрд фунтів. Це на 9,5% більше, ніж торік. Значною мірою це зростання пов’язане з масштабним музичним туром попспівачки Тейлор Свіфт, який разом із концертами Дуа Ліпи та Чарлі XCX зібрали цілі стадіони, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Витрати споживачів у Великій Британії на концерти живої музики у 2024 році досягли рекордних 6,68 млрд фунтів стерлінгів, що на 9,5% більше, ніж у попередньому році, частково завдяки блокбастеру Eras у виконанні Тейлор Свіфт

 - йдеться у публікації.

Звіт Live (Live music Industry Venues and Entertainment), нещодавно створеної організації, яка захищає інтереси британської музичної індустрії перед урядом, говорить про повноцінне повернення до роботи після наслідків Covid-19.

Від так вказані цифри вже на 28,2% вищі, ніж у 2022 році, коли жива музика більш-менш відновилася після пандемії. І на більш ніж на 2 млрд фунтів стерлінгів більше, ніж у 2019 році, останньому повноцінному році живої музики перед закриттям.

Але враховуючи, що нічні заклади по всій Великій Британії все ще закриваються зі зростаючою швидкістю (кожен четвертий нічний заклад, включаючи клуби, закрився з 2020 року, причому цього року закриття прискорилися), а молоді артисти намагаються заробити на життя, у звіті зазначається, що зростання відбувається переважно за рахунок стадіонів, "де проходять гучні концерти таких виконавців, як Свіфт, Дуа Ліпа та Чарлі xcx".

У дослідженні Live проаналізували 55 тисяч концертів, виступів, фестивалів та подій і виявили, що концерти попмузики становили 32,1% від всіх отриманих коштів на 2000 найпопулярніших концертах року. Це на 4,7% більше, ніж минулого року

- пише видання.

Витрати на живу музику також залишалися переважно зосередженими у столиці, причому на Лондон припадало 28,9% усіх витрат у 2024 році. А ось Манчестер зазнав різкого зростання завдяки відкриттю нової арени Co-op Live.

Понад 23 мільйона музичних туристів відвідали Велику Британію у 2024 році

Фестивалі та концерти у Великій Британії залучили понад 23,5 мільйона музичних туристів у 2024 році

- наголошує видання.

Концерти склали 75,3% витрат на живу музику, що майже на 2% більше, ніж у 2023 році. Втім деякі фестивалі стикаються із труднощами конкуренції з великими одноденними концертами таких виконавців, як Свіфт і Брюс Спрінгстін, які змушують споживачів приймати рішення щодо пріоритетів у своєму бюджеті на живу музику

- йдеться у публікації.

Live підтримав поширену в галузі рекомендацію уряду запровадити податкові пільги, щоб фестивалі могли вижити.

Уряд має чітку роль, враховуючи, що його управління економікою визначатиме наше торгівельне середовище та довіру аудиторії

- сказав головний виконавчий директор Live Джон Коллінз.

У 2024 році у секторі живої музики у Великій Британії було зайнято понад 234 000 осіб, що на 2,2% більше, ніж у попередньому році, хоча й з низькою гарантією зайнятості: 78,8% цих працівників є тимчасовими або фрілансерами. Скасування заходів у короткий термін ставить під загрозу ці крихкі засоби до існування: 48% респондентів повідомили про скасування роботи менш ніж за тиждень.

Доповнення

Live було створено у 2024 році для підтримки роботи Music Venue Trust та сприяння розробці програми фінансування, в рамках якої арени та стадіони місткістю понад 5000 могли б добровільно додавати збір у розмірі 1 фунта стерлінгів до вартості квитків, створюючи фонд для підтримки місцевих музичних майданчиків. У липні Королівський Альберт-хол у Лондоні став першою ареною, яка взяла на себе зобов'язання щодо цієї програми.

З призначенням опікунів та отриманням зобов’язань від низки відомих артистів, які виступатимуть на стадіонах та аренах протягом 2025 та 2026 років, Live Trust впевнений, що незабаром зможе почати надавати фінансову підтримку там, де це необхідно

- йдеться у звіті.

Свою місію "розширення можливостей" музичної індустрії Великої Британії вона визначає як поштовх до економічного зростання, усунення бар'єрів для можливостей, підвищення безпеки галузі - зосереджуючись на проблемах нестабільності зайнятості працівників, переслідуваннях та спробах тероризму на живих музичних заходах - та зосереджуючись на екологічній стійкості.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що поп-королева Тейлор Свіфт та зірка американського футболу Тревіс Келсі офіційно заручені. Пара зустрічалася близько двох років і оголосила про це в соціальних мережах, опублікувавши фотографії заручин.

Альона Уткіна

КультураНовини Світу
The Guardian
Свіфт
Велика Британія
Лондон