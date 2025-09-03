Тур Тейлор Свіфт допоміг встановити рекорд: британці витратили 6,7 млрд фунтів на живу музику

У 2024 році витрати на живу музику у Великій Британії зросли до рекордних 6,68 млрд фунтів. Це на 9,5% більше, ніж торік. Значною мірою це зростання пов’язане з масштабним музичним туром попспівачки Тейлор Свіфт, який разом із концертами Дуа Ліпи та Чарлі XCX зібрали цілі стадіони, пише УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Витрати споживачів у Великій Британії на концерти живої музики у 2024 році досягли рекордних 6,68 млрд фунтів стерлінгів, що на 9,5% більше, ніж у попередньому році, частково завдяки блокбастеру Eras у виконанні Тейлор Свіфт - йдеться у публікації.

Звіт Live (Live music Industry Venues and Entertainment), нещодавно створеної організації, яка захищає інтереси британської музичної індустрії перед урядом, говорить про повноцінне повернення до роботи після наслідків Covid-19.

Від так вказані цифри вже на 28,2% вищі, ніж у 2022 році, коли жива музика більш-менш відновилася після пандемії. І на більш ніж на 2 млрд фунтів стерлінгів більше, ніж у 2019 році, останньому повноцінному році живої музики перед закриттям.

Але враховуючи, що нічні заклади по всій Великій Британії все ще закриваються зі зростаючою швидкістю (кожен четвертий нічний заклад, включаючи клуби, закрився з 2020 року, причому цього року закриття прискорилися), а молоді артисти намагаються заробити на життя, у звіті зазначається, що зростання відбувається переважно за рахунок стадіонів, "де проходять гучні концерти таких виконавців, як Свіфт, Дуа Ліпа та Чарлі xcx".

У дослідженні Live проаналізували 55 тисяч концертів, виступів, фестивалів та подій і виявили, що концерти попмузики становили 32,1% від всіх отриманих коштів на 2000 найпопулярніших концертах року. Це на 4,7% більше, ніж минулого року - пише видання.

Витрати на живу музику також залишалися переважно зосередженими у столиці, причому на Лондон припадало 28,9% усіх витрат у 2024 році. А ось Манчестер зазнав різкого зростання завдяки відкриттю нової арени Co-op Live.

Понад 23 мільйона музичних туристів відвідали Велику Британію у 2024 році

Фестивалі та концерти у Великій Британії залучили понад 23,5 мільйона музичних туристів у 2024 році - наголошує видання.

Концерти склали 75,3% витрат на живу музику, що майже на 2% більше, ніж у 2023 році. Втім деякі фестивалі стикаються із труднощами конкуренції з великими одноденними концертами таких виконавців, як Свіфт і Брюс Спрінгстін, які змушують споживачів приймати рішення щодо пріоритетів у своєму бюджеті на живу музику - йдеться у публікації.

Live підтримав поширену в галузі рекомендацію уряду запровадити податкові пільги, щоб фестивалі могли вижити.

Уряд має чітку роль, враховуючи, що його управління економікою визначатиме наше торгівельне середовище та довіру аудиторії - сказав головний виконавчий директор Live Джон Коллінз.

У 2024 році у секторі живої музики у Великій Британії було зайнято понад 234 000 осіб, що на 2,2% більше, ніж у попередньому році, хоча й з низькою гарантією зайнятості: 78,8% цих працівників є тимчасовими або фрілансерами. Скасування заходів у короткий термін ставить під загрозу ці крихкі засоби до існування: 48% респондентів повідомили про скасування роботи менш ніж за тиждень.

Доповнення

Live було створено у 2024 році для підтримки роботи Music Venue Trust та сприяння розробці програми фінансування, в рамках якої арени та стадіони місткістю понад 5000 могли б добровільно додавати збір у розмірі 1 фунта стерлінгів до вартості квитків, створюючи фонд для підтримки місцевих музичних майданчиків. У липні Королівський Альберт-хол у Лондоні став першою ареною, яка взяла на себе зобов'язання щодо цієї програми.

З призначенням опікунів та отриманням зобов’язань від низки відомих артистів, які виступатимуть на стадіонах та аренах протягом 2025 та 2026 років, Live Trust впевнений, що незабаром зможе почати надавати фінансову підтримку там, де це необхідно - йдеться у звіті.

Свою місію "розширення можливостей" музичної індустрії Великої Британії вона визначає як поштовх до економічного зростання, усунення бар'єрів для можливостей, підвищення безпеки галузі - зосереджуючись на проблемах нестабільності зайнятості працівників, переслідуваннях та спробах тероризму на живих музичних заходах - та зосереджуючись на екологічній стійкості.

Нагадаємо

